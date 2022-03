Formula Uno, prove GP Bahrain: Sainz il più veloce nel day 2

Formula Uno, day 2 di prove sul circuito di Sakhir in Bahrain: Sainz è il più veloce al termine delle due sessioni. Red Bull già in forma smagliante.

Ancora Ferrari: secondo giorno di test più che positivo per le “Rosse” sul circuito di Sakhir, in Bahrain. A scendere in pista è Carlos Sainz, che alla fine delle due sessioni fa registrare il miglior tempo sul circuito di Sakhir.

Lo spagnolo, che ha completato 60 giri di pista, ha fatto segnare un tempo di 1:33.532, migliorando nettamente la prestazione ottenuta ieri dal compagno Leclerc, che era stato il più veloce della sessione mattutina. La F-125 è già tirata a lucido, insomma, ma deve guardarsi da una Red Bull che ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni di vittoria.

Non si sono nascosti dalle parti di Milton Keynes, mettendo subito in mostra il proprio potenziale. Max Verstappen, che quest’anno deve difendere i gradi di campione iridato, ha girato in 1:34.011, più veloce di 130 millesimi rispetto al rivale Lewis Hamilton, che ha fatto registrare il quarto tempo assoluto.

Un po’ sottotono Leclerc, comunque in grado di migliorare la prestazione ottenuta ieri: il monagasco è sesto, con un tempo di 1:34.366.

Formula Uno: la classifica dei test del day 2 in Bahrain

1 SAINZ Ferrari 1:33.532 2 VERSTAPPEN Red Bull 1:34.011 3 STROLL Aston Martin 1:34.064 4 HAMILTON Mercedes 1:34.141 5 OCON Alpine 1:34.276 6 LECLERC Ferrari 1:34.366 7 NORRIS Mclaren 1:34.609 8 VETTEL Aston Martin 1:36.020 9 MAGNUSSEN Haas 1:36.505 10 TSUNODA Alpha Tauri 1:36.802 11 BOTTAS Alfa Romeo 1:36.987 12 SCHUMACHER Haas 1:37.846 13 RUSSELL Mercedes 1:38.585 14 LATIFI Mercedes 1:39.845 15 ZHOU Alfa Romeo 1:39.984

