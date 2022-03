Formula Uno, Leclerc primo nei test mattutini in Bahrain

Formula Uno, prima giornata di test in Bahrain: Leclerc fa registrare il miglior tempo nella sessione mattutina.

È subito Ferrari: il primo giorno di test sul circuito di Sakhir (Bahrain) si tinge di rosso, con la vettura di Charles Leclerc che ha fatto registrare il miglior tempo.

Il monagasco è riuscito a girare in 1:34.531, risultando essere l’unico pilota in pista in grado fin qui di scendere sotto il muro dell’1:35. Dietro di lui si registrano i tempi di Alexander Albon, (1:35.070) con Williams, e Sebastian Vettel, (1:35.706) a bordo di Aston Martin.

Leclerc in pista con Ferrari sul circuito di Sakhir. Immagine dall’account Twitter ufficiale della scuderia.

Intendiamoci: si tratta di test poco indicativi, il cui risultato non ha alcuna rilevanza. L’occasione era buona per cominciare a testare i veicoli. L’altro big in pista era Lewis Hamilton, a bordo di una Mercedes rinnovata nella fisionomia (sono state rimosse le pance).

Il vicecampione del mondo, che ha girato con la stessa mescola di Leclerc (media), ha fatto registrare il quinto tempo 1:36.365. Notevole prestazione della Red Bull di Sergio Perez, quarto con gomma “hard”, in 1:35.977. Non è scesa in pista la Haas, che entrerà in gioco a partire dalle sessioni pomeridiane.

Formula Uno, i risultati dei test mattutini in Bahrain.

1 Charles LECLERC Ferrari1:34.531 60

2 Alexander ALBON Williams+0.539 53

3 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.175 36

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.446 65

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.834 57

6 Esteban OCON Alpine+2.237 42

7 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.633 50

8 Lando NORRIS McLaren+3.049 21

9 Pierre GASLY AlphaTauri+3.357 44

