Formula Uno: data, ora e dove vedere test GP Bahrain

Formula Uno, dal 10 al 12 marzo si torna in pista per i test in Bahrain. Data, orario e dove vedere il debutto della nuova Ferrari F 125.

Si torna in pista: la Formula Uno si appropingua alla nuova stagione con i test in Bahrain, sede del primo Gran Premio del Mondiale.

Da domani si comincia a fare sul serio: tra giovedì e sabato le 20 vetture, due per ogni scuderia, faranno la messa a punto in vista della gara in programma la prossima settimana, quando si comincerà a fare sul serio e ci saranno i primi punti in palio.

Da domani potremo vedere dunque la nuova Ferrari F 125 all’opera sul tracciato di Sakhir. Leclerc e Sainz danno la caccia al podio iridato, anche perché la vittoria sembra ancora una questione tra Red Bull e Mercedes.

Formula Uno: data e orari test in Bahrain

I test in Bahrain, sul circuito di Sakhir, si svolgeranno dal 10 al 12 marzo. Due le sessioni di prova: mattutina, dalle 9:00 alle 12:00, e pomeridiana, dalle 13:00 alle 17:00.

Formula Uno: dove vedere i test in Bahrain

I test del Bahrain saranno trasmessi da Sky Sport Formula Uno. L’emittente fondata da Rupert Murdoch ha acquistato i diritti televisivi del “circus” anche per questa stagione. Non ci resta che attendere l’accensione dei motori, per goderci lo spettacolo della Formula Uno.

