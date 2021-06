Fonseca a un passo dal Tottenham: guadagnerà 4 milioni

Paulo Fonseca è in pole position per la panchina del Tottenham. Contatti positivi con il presidente Levy, che gli offre 4 milioni all’anno.

Tempo di rimettersi in gioco per Paulo Fonseca. A pochi giorni dalla fine del rapporto con la Roma, il tecnico lusitano è pronto per una nuova avventura professionale. Lo vuole il Tottenham, che l’ha scelto per sostituire Josè Mourinho emigrato proprio, strano scherzo del destino, sulla panchina giallorossa.

Fonseca, che poche settimane fa aveva rivelato al “Telegraph” di sognare un futuro da manager in Inghilterra, verrà accontentato. A Londra ritroverà Fabio Paratici, direttore sportivo che lo ammira molto e col quale c’erano già stati ammiccamenti mesi fa, quando Paulo era ancora allenatore della Roma e Fabio dirigente della Juventus.

Dopo settimane di riflessione e attesa, Fonseca ha accettato la sfida che più si confa alle sue ambizioni. Prima del Tottenham si erano fatti avanti anche club nostrani come Fiorentina e Napoli, nonché il Benfica, che gli avrebbe presumibilmente permesso di fare incetta di trofei in patria. Nulla ha potuto competere con il fascino della Premier. Il campionato più bello del mondo, che ora accoglie nei suoi ranghi uno degli allenatori più promettenti e preparati dell’intero panorama calcistico.

Si partirà da una base consolidata e condivisa: il 4-2-3-1, che dovrà subire inevitabilmente dei ritocchi dal mercato visto che alcune stelle degli “Spurs” sono destinati ad andare via (Kane sicuro, ma occhio anche a Hojbjerg). Fonseca potrebbe attingere proprio all’Italia per la sua campagna rafforzamenti: Pellegrini, Mancini e Villar sono tra i giocatori che il tecnico ha più apprezzato durante l’esperienza romana e ora vorrebbe con sè sulle sponde del Tamigi. Difficile convincere la Roma, così come difficile è trattenere la voglia di nuovo che ha Fonseca. L’ex Shakhtar è pronto a cominciare. Manca solo il dettaglio delle firme.

Migliori Bookmakers AAMS