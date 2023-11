Follie per prenderlo: Arteta terrorizza la Juve | Vuole da subito la tua stella

L’Arsenal pronto a in vestire in Italia per sfida il Manchester City in Premier: occhi puntati su una stella della Juve.

Già lo scorso anno stava per fare un bello scherzetto al Manchester City, negandogli uno storico Treble riuscito in Premier soltanto a un’altra Manchester, quella dello United targato Sir Alex Ferguson.

Partenza a razzo, gioco spumeggiante, intensità al massimo, così Arteta stava stupendo tutti un’annata fa. Un 4-2-3-1 classico con i tre trequartisti, due dei quali molto alti, quasi in linea con l’attaccante di turno. Non a caso, infatti, quel sistema di gioco di trasforma in 3-4-3 in fase di possesso.

Ma è l’intensità a catturare l’attenzione, un ritmo direttamente proporzionale a una classifica che per tre quarti di stagione vede lassù proprio i Gunners di Artena, più che calati alla distanza, sconfitto da un Manchester City elevato al… treble.

Quest’anno l’Arsenal è ancora lì: stessi punti del Liverpool, a -2 dal sorprendente Tottenham, ma a sole tre lunghezze dal Manchester City capolista. Capolista nel suo girone di Champions League, gli ottavi sono una pura formalità dopo il 2-0 rifilato al Siviglia nell’ultimo turno.

Arteta, quando l’allievo vuole superare il maestro

Mike ha studiato da Pep, prendendo tutto. Era il Barcellona di fine secondo: nel 1999 un giovane centrocampista veniva preso sotto l’ala protettrice uno dei senatori della prima squadra, un certo Pep. Qui si forgia l’amicizia tra Guardiola e Arteta.

Amicizia da giocatori ma anche in panchina. Arteta, infatti, è stato per tre anni vice Guardiola al City, adesso l’allievo proverà a superare il maestro con l’aiuto del calciomercato, sia di gennaio sia di giugno prossimo.

Arteta, più che uno sguardo alla Juventus

Gabriel Jesus o Eddie Nketiah hanno bisogno di una super punta, che Mikel Arteta ha individuato in Dusan Vlahovic. Il serbo è il grande obiettivo di mercato dell’Arsenal: impossibile tentare una trattativa per gennaio, non ci sarebbero proprio i tempi tecnici per Giuntoli per trovare un sostituto all’altezza della situazione, fermo restando che la Juventus non ha nessuna intenzione di privarsi, almeno quest’anno, di Vlahovic.

Secondo Football Transfers, però, l’Arsenal, su suggerimento di Arteta, potrebbe portare il grande assalto all’ex Fiorentina a giugno. Anche perché il richiestissimo Toney del Brentford potrebbe costare molto di più, per non parlare di Victor Osimhen del Napoli, altro pallino dell’allievo di Guardiola, uno dal palato fine.