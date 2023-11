Follie d’Arabia: “Più dicevo no, più cresceva l’offerta” | Ha rifiutato 200 milioni di euro

Cifre folli da parte degli arabi: non solo per chi poi alla fine è andato davvero nella Saudi Pro League, ma soprattutto per chi poi alla fine ha rifiutato.

Chi più chi meno, questa estate, è stato contattato tra i big del campionato italiano (e non solo). Mourinho è stato uno dei primi ad autocitarsi, addirittura di parlando di un’offerta irrinunciabile, e non si fatica a crederci. Perché?

Perché allo Special One è stato offerto un biennale da 120 milioni di euro complessivi. E sarebbe stato lo stesso Mou a decidere se allenare in quel biennio la Nazionale, o un club a sua scelta, tra quelli sotto il controllo dello stato saudita.

Perché questa estate a Ciro Immobile sono arrivate mega-offerte arrivate dall’Arabia, con 35 milioni complessivi per due stagioni, sia Al-Shabab e l’Al-Wheda. Trentacinque milioni complessivi per due anni sì, ma come base dell’affarone, senza la parte legata ai bonus.

Perché a Paul Pogba sono stati offerti 100 milioni più bonus e, con il senno del poi, avrebbe fatto bene ad accettare dal momento che di lì a poco sarebbe risultato positivo al controllo antidoping, nella prima giornata, dopo Udinese-Juventus, match nel quale il Polpo non è mai sceso in campo, peraltro.

Tanti no per l’Arabia Saudita, uno in particolare

In mezzo a tanti no, ce ne sono due in particolare che hanno fatto scalpore. Il primo riguarda Lautaro Martinez dell’Inter. Che poteva lasciare Milano per una cifra clamorosa: un quadriennale da 240 milioni di euro complessivi, ossia 60 a stagione.

Invece, a meno di colpi di scena, rinnoverà con la Beneamata, estendendo il proprio accordo dal 2026 al 2028, con un ingaggio che dovrebbe arrivare a toccare quota 8 milioni di euro di stipendio, considerando sia la parte fissa sia i bonus.

Anche Osimhen ha detto no. Almeno per ora

“È stato pazzesco“. L’offerta proveniente dall’Arabia Saudita è arrivata anche per Victor Osimhen, e l’ha destabilizzato. Lo ha detto proprio il nigeriano in una lunga chiacchierata all’Obi One Podcast, condotto dall’ex centrocampista John Obi Mikel.

“Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene l’estate scorsa perché il Napoli voleva trattenermi, ma quando è arrivata l’offerta dell’Arabia Saudita, un’offerta enorme, è stato difficile rifiutare. Più dicevo di no, più aumentavano l’offerta economica”. L’offerta era dell’Al-Hilal, uno che poi ha “ripiegato” su un certo Neymar…