Florentino chiama, Giuntoli risponde: trattativa Real Madrid-Juve | Scambio da fantascienza

Il test match tra Juve e Real Madrid negli States è stata anche l’occasione di parlare di mercato, compreso uno scambio da fantascienza.

Stavolta non c’è stato bisogno né di una rimonta né dei tiri di rigore, una bella Juventus sconfigge i campioni del mondo in carica del Real Madrid nel secondo test match della Signora, impegnata nella tournee statunitense.

Dopo il successo ai tiri di rigore contro il Milan di Pioli, i bianconeri di Max Allegri s’impongono 3-1 sui Blancos dell’ex Carlo Ancelotti.

A Orlando, in Florida, apre le marcature Moises Kean al primo minuto, al ventesimo la Juventus raddoppia con il nuovo acquisto, l’unico per il momento, Timothy Weah, il gol di Vinicius a fine primo tempo riapre i giochi, ripresa molto equilibrata fino al sigillo finale proprio di Dusan Vlahovic, il giocatore più atteso.

Sì perché le frasi sibilline di Max Allegri dei giorni scorsi, “sto bene con quelli che ho” cozza con le sirene di calciomercato che vogliono uno scambio vivo con il Chelsea tra l’attaccante serbo (pallino di Mauricio Pochettino) e Romelu Lukaku (che piace tantissimo a Max Allegri), con conguaglio. E se ci fosse un altro scambio?

Di scambio in scambio

Proprio Dusan Vlahovic è stato a inizio mercato, prima ancora che al PSG scoppiasse il caso Mbappé tutt’altro che risolto, uno dei papabili acquisti di un Real Madrid che, partito Karim Benzema (volato in Arabia per indossare la maglia dei campioni in carica dell’Al-Ittihad), non ha ancora trovato un sostituto degno di indossare la 9.

Così l’amichevole in terra statunitense è stata l’occasione da parte di Giuntoli e Don Florentino di parlare di mercato. Il Real Madrid può aspettare anche gennaio per prendere Mbappé (per di più a zero) per farlo giocare nella stagione che verrà al Bernabeu. Nel frattempo prendere Vlahovic potrebbe rappresentare anche una soluzione tampone per il Real Madrid, che gradirebbe anche la Juventus che, a sua volta, avrebbe le possibilità per acquisire comunque le prestazioni di Romelu Lukaku.

Pazza idea

Anche perché alla Juventus interesserebbe Ferland Mendy, terzino sinistro molto apprezzato da Max Allegri nonché cugino di Edouard Mendy, estremo difensore dell’Al-Ahli e della nazionale del Senegal con il quale si è imposto nell’ultima Coppa d’Africa (2022).

Mendy è a Chamartìn dal 2019 preso per una cifra molto considerevole, vicina ai 50 milioni di euro, per diventare l’erede naturale di Marcelo. E così è stato: il Real Madrid potrebbe cederlo in prestito alla Juventus (con contropartita economica) per Dusan Vlahovic, a giugno ognuno tornerebbe nelle rispettive nazionali.