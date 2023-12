Fissate le visite mediche: ciao Manchester United, io me ne vado | Prima bomba di gennaio

L’eliminazione dall’Europa costringerà il Manchester United a svendere pochi giocatori. In tanti vogliono andare via.

Il pari per certi versi miracoloso ad Anfield Road contro l’ex capolista Liverpool, per quanto prestigioso, non ha affatto risolto i problemi di un Manchester United attanagliato da una crisi ormai atavica, praticamente da quando è andato via Sir Alex Ferguson.

A dicembre fuori dall’Europa, non solo dalla Champions League. Settimo in Premier, distante anni luce dalla battistrada Arsenal (undici punti), con la zona Europa League a -5 ma con squadre davanti (il Tottenham) e di dietro (il West Ham) a complicargli ulteriormente la situazione.

Ma i problemi dello United sono a Manchester, in seno a un club che negli ultimi anni ha preso manager che hanno tutti falliti, speso milioni e milioni di sterline per prendere giocatori non funzionali al progetto.

A tutto il resto ci ha pensato ten Hag, il manager che litiga con i giocatori (a prescindere da chi ha ragione) con la conseguenza di spaccare lo spogliatoio. Il tecnico olandese ha litigato con Cristiano Ronaldo (sappiamo tutti come è andata a finire), con Lingaard e con Martial, con Sancho (fuori squadra da mesi) e perfino con Donny van de Beek.

In fuga da Manchester (United)

Sono in tanti a volersene andare via. Nomi importanti e pluridecorati, come gli ex madridisti Varane e Casemiro. Sancho non vede l’ora di lasciare la sua prigione dorata, per trovare un po’ di libertà, magari, nell’amata Dortmund.

Donny van de Beek ha una gran voglia di fare le valigie e scappar via da Manchester. Lo United sa bene che senza Europa non ha senso avere una rosa lunga, ingoiando bocconi amari vista l’inevitabile svalutazioni di giocatori pagati tantissimo, che verranno rivenduti a poco, al massimo ceduti in prestiti.

Destinazione Germania

Tra questi c’è proprio Donny van de Beek, acquistato dall’Ajax per 40 milioni di sterline (compresi i bonus) nel 2020. La carriera del centrocampista olandese a Old Trafford non è praticamente mai iniziata, così la cessione a titolo temporaneo è dietro l’angolo.

Secondo TeamWalk, il trequartista destrorso, ottima tecnica e visione di gioco, bravissimo negli inserimenti, duttile tatticamente e super capace di una fase difensiva alquanto performante, è in predicato di passare in Bundesliga, per indossare la maglia dell’Eintracht di Francoforte, almeno fino al termine della stagione. Poi si vedrà, l’importante è non rimanere al Manchester United.