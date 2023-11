Firmo io, ma firmano loro: Marotta convince Zhang | Doppio affare fatto

Inter con due scarpini sullo stesso tavolo da gioco. Acquisti e rinnovi: Marotta e un doppio affare fatto. Zhang dice sì.

Il calciomercato dell’Inter è in evoluzione e si sta dirigendo verso due fronti. Il primo è quello dei rinforzi, perché Pavard è infortunato e chissà quando tornerà, serve un suo sostituto per rilancia le ambizioni di un club che vuole arrivare fino in fondo in tutte le competizioni.

Serve una rosa lunga già di per sé, ancora di più per Simone Inzaghi. Che, come ha già dimostrato nella passata stagione quando ha switchato proprio nel momento di maggiore difficoltà in cui era finito addirittura al bordo dell’esonero, ne è uscito fuori con la sua visione del calcio abbinate alle amate rotazioni.

Idee chiare per il calciomercato in entrata. L’obiettivo numero uno è Tiago Dialò eclettico difensore di Amadora, classe 2000, in forza al Lille, ma in scadenza di contratto: il classico acquisto alla Marotta, insomma.

Djalò piace e molto a Simone Inzaghi per la sua versilità, un po’ come Pavard: il nazionale lusitano gioca prevalentemente al centro della difesa, ma può essere impiegato anche da terzino destro. Fisicità abbinata alla tecnica, sa impostare e per tutte queste qualità piace a molte big, in Italia anche alla Juventus, ma la Beneamata è in vantaggio.

Calciomercato Inter, la stagione dei rinnovi

Zhang persegue la strategia della continuità. Per questo al di là di Mkhitaryan, in scadenza di contratto e quindi il primo a dover rinnovare se non fosse per una questione di tempistiche, l’Inter ha le idee chiare e vuole blindare al più presto Barella, Dimarco e Lautaro Martinez. Tutte e tre le trattative sono in una fase avanzata e filtra molto ottimismo.

Nel frattempo è arrivata la tanto attesa ufficialità. La poltrona della FIGC, almeno così si dice, può attendere: Beppe Marotta e l’Inter, insieme almeno fino al 2027. Zhang ha detto sì subito dopo il Consiglio di Amministrazione che ha approvato una trimestrale decisamente positiva, con un fatturato in crescita di circa il 60 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Marotta il punto di partenza, non di arrivo

C’è tanto di Marotta nel miglioramento economico dell’Inter. Lo si è visto ulteriormente questa estate, quando nonostante un mercato sostenibile, è riuscito a innalzare il livello di una squadra che vuole alzare altri trofei, magari proprio quella Champions, accarezzata e sfiorata nella finale contro il Manchester City che avrebbe meritato miglior sorte.

L’Inter ci riproverà, sempre con Beppe Marotta ma non solo: sono in arrivo nella prossima settimana anche i rinnovi di Piero Ausilio e Dario Baccin, uno direttore sportivo l’altro suo vice. Parola d’ordine, continuità.