“Firmo e chiudo la carriera”: annuncio a sorpresa di Maurizio Sarri | Futuro deciso

Nel momento più complesso dell’esperienza alla Lazio, Maurizio Sarri esce allo scoperto: idee chiare e futuro deciso.

Un derby dal sapore di brodino. Con questo sapore la Lazio è andata in pausa per la sosta della nazionale. Una qualificazione a portata di mano in Champions League a patto che non si sottovaluti il Celtic nella prossima giornata. Una classifica di Serie A inversamente proporzionale a quell’anno scorso.

Una partenza ad handicap, da due punti in due giornate, troppa discontinuità. Immobile che fatica a ritrovarsi, la pesante assenza di Milinkovic Savic per niente rimpiazzata e i nuovi che faticano tremendamente a integrarsi nei meccanismi di Sarri. Varie ed eventuali.

Tutto questo è sintetizzato in quei 17 punti, che valgono il decimo posto in classifica in coabitazione con il Monza di Palladino, lui sì soddisfatto del bottino fin qui ottenuto. Per Sarri va detto che 4 punti da recuperare non sono poi così tanti, se la Lazio però si deciderà a correre con una velocità di crociera consona alle sue aspettative.

Vietato sbagliare a Salerno contro Superpippo Inzaghi e una Salernitana ultima in classifica, nel match inaugurale della tredicesima giornata di Serie A. Già sono stati fatti molti errori e persi troppi punti, la Lazio non può proprio permettersi altri passi falsi.

Il calcio secondo Sarri

“Io sono un autodidatta, che ha imparato a furia di schiaffi sul viso e di lezioni prese. Il sarrismo fatico a comprendere cosa sia, ma tanto questo è un mondo di slogan, di etichette e luoghi comuni e allora teniamoci questo sarrismo”. Così parlò un Sarri tra presente, passato e futuro.

“Avere dei palleggiatori non è come avere dei contropiedisti, mi devo adattare: la mia Lazio di oggi non potrà mai essere come il mio Napoli di allora – continua l’allenatore biancoceleste in uno stralcio di un’intervista a 360 gradi su Repubblica – Immobile? Gliel’ho detto come fare a tornare quello di una volta, deve continuare a scavare la difesa avversaria”.

Calciomercato, Sarri sa quello che vuole

Nonostante le frizioni con Lotito e una campagna acquisto insoddisfacente, Maurizio Sarri non ha nessuna intenzione di lasciare il club biancoceleste. “Mi piacerebbe finire la carriera qui alla Lazio. Non mi metto limiti temporali, ma non dipende solo da me”.

L’ultimo desiderata è su un tema caldo, quello degli stadi. Problemi per Milan e Inter, problemi per la Roma, problemi anche per la Lazio: “Mi piacerebbe essere l’allenatore della Lazio che giocherà al Flaminio. È un progetto a cui il presidente crede”. Bisogna vedere quanto ci crede la città, il comune e le lungaggini dell’iter burocratico.