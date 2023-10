Firmiamo il contratto? Marotta chiama l’agente e accelera le pratiche: si a gennaio

L’Inter ha intenzione di blindare tutti i suoi migliori giocatori: si cerca l’intesa per il rinnovo fino al 2027.

Se l’offseason dell’Inter fosse stata un film, si sarebbe chiamata “Un’estate particolare”. È inusuale, raro che una squadra che arriva in Finale di Champions League decida di rinnovare quasi completamente la propria rosa. Eppure, è accaduto. Dei convocati presenti a Istanbul per la partitissima contro il Manchester City, sono andati via in dodici.

Non tutti per volere dei nerazzurri, sia chiaro. La dirigenza avrebbe volentieri voluto trattenere Skriniar, ma il difensore aveva già da tempo trovato un accordo con il Paris Saint-Germain. A parametro zero, tra l’altro. Qualcosa che non è affatto andato giù alla società di Viale della Liberazione, che lo scorso anno aveva rifiutato un’offerta superiore ai 50 milioni per lo slovacco, scommettendo sul rinnovo.

Un evento che ha scottato la dirigenza, che si è ripromessa di evitare che qualcosa del genere possa ripetersi in futuro. Ecco perché in estate sono arrivati i rinnovi di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu – i cui contratti scadevano il 30 giugno 2024 – rispettivamente fino al 2028 e 2027, per evitare uno Skriniar-bis.

E non è finita qui. Nelle ultime settimane sono stati dei passi in avanti per Mkhitayan (2024), Dimarco (2026) e si sta preparando il terreno perché a fine stagione si possa blindare anche Lautaro Martinez.

Trattative

Un altro giocatore che i nerazzurri hanno fretta di rinnovare è Denzel Dumfries. L’esterno è uno degli assoluti punti di riferimento dello scacchiere di Simone Inzaghi e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, presto le parti si siederanno al tavolo delle trattative.

L’olandese ha un contratto in scadenza nel 2025, ma la dirigenza non vuole entrare nell’ultimo anno di contratto senza certezze di rinnovo. Attualmente guadagna 2.5 milioni netti a stagione e l’obiettivo sarebbe di arrivare a 4. La base dell’intesa potrebbe riguardare un’estensione fino al 2027.

Una certezza

Lo stesso Dumfries ha confermato ai microfoni di Sportmediaset l’inizio delle trattative: «Stiamo parlando del rinnovo, di sicuro resterei molto volentieri, mi sento a casa qui».

Anche in quest’inizio di stagione, l’ex giocatore del PSV Eindhoven si sta confermando come una delle armi principali della fase offensiva nerazzurra. Ha già messo a referto 2 reti e 3 assist in appena 685 minuti, una media di un contributo al gol ogni 137 minuti.