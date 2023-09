Firma di corsa: Roberto Soriano a parametro zero | Colpo che agita il campionato

Mercato finito? Ancora no. Tanti svincolati fanno gola, tra questi c’è il nome di Roberto Soriano che agita il campionato.

Sarebbe un grande errore pensare che il calciomercato sia finito e non solo perché come insegna l’Originale di Bona, è sempre calciomercato. Vero è che l’1 settembre è suonata la sirena per la sessione estiva in Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e Germania.

Ma ci sono ancora squadre che possono, per esempio, acquistare e vendere: basti pensare che in Belgio si possono fare affari fino al 6 settembre, in Svizzera fino al 7, in Croazia e Repubblica Ceca c’è tempo fino all’8. In Grecia fino all’11, l’ultima a chiudere sarà la Turchia: deadline il 15 settembre.

Ma c’è una data che dobbiamo segnarci, tutti. In Saudi Pro League si andrà avanti fino a giovedì 7 settembre. Che significa? Semplicemente che, in caso di offerte monstre dai sauditi, i club europei possono perdere i propri giocatori, senza soprattutto aver modo di rimpiazzarle, almeno fino alla finestra del mercato invernale.

E poi non bisogna dimenticarsi di un altro mercato, quello degli svincolati. Quest’anno più che mai gonfio di opportunità

Affari a parametro zero

Si possono comprare, infatti, giocatori libero da vincolo. C’è Sergio Ramos: il suo nome ha fatto il giro del mondo questa estate, ma ciò non vuol dire che nessuno lo possa prendere lui.

C’è Eden Hazard (che potrebbe anche decidere di smettere), c’è soprattutto un certo De Gea, c’è Jesse Lingard. E ancora: Handanovic, Jerome Boateng, tanto per fare qualche nome illustri. Per loro e per tutti gli altri svincolati c’è tempo fino al 13 dicembre per prenderli.

Tra questi molti conoscenze del nostro calcio: dal Papu Gomez a Stefano Okaka, passando per Radja Nainggolan e per un importantissimo Roberto, El Tucu, Pereyra. E perfino un altro Roberto: Roberto Soriano.

La trattativa in corso

Un centrocampista che per anni ha regalato gioie low cost al fantacalcio, ma soprattutto un trequartista che potrebbe fare gola a molti per la sua duttilità: dotato di una ottima tecnica individuale, si contraddistingue prettamente per la sua agilità, per il suo dribbling e per la buona visione di gioco.

Il destrorso potrebbe continuare la sua bella carriera in Serie B. L’ex Bologna, infatti, sarebbe pronto a rientrare subito dopo la chiusura ufficiale del calciomercato. La Samp, che dopo il debutto vincente a Terni (2-1) è incappata in due sconfitte di fila al Ferraris (0-2 col Pisa, 1-2 con il Venezia), starebbe pensando a prenderlo, con il placet ovviamente di Andrea Pirlo.