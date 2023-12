Firma con la Juve e diventa capitano: affare fatto | Regalo enorme sotto l’albero di Natale

Giuntoli indaffaratissimo nel mercato della Juventus: il grande regalo potrebbe arrivare proprio durante le festività natalizie.

Una settimana in agrodolce quella che porta a un importantissimo snodo campionato, uno Juve-Napoli che può dire davvero tanto in ottica scudetto, più che per i bianconeri ovviamente che per i campioni d’Italia in carica.

La brutta notizia, ammesso e non concesso che alla resa dei conti sia così, riguarda Paul Pogba. Non ci sono margini di patteggiamento per il centrocampista francese, la Procura nazionale antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per il Polpo, trovato positivo al testosterone sintetico nel controllo effettuato dal laboratorio antidoping di Roma dopo Udinese-Juventus, giocata lo scorso 20 agosto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Paul Pogba avrebbe detto no a una ipotetica strada (legale) per ottenere un maxi sconto sulla pena, due anni, quindi la certezza è che andrà a processo davanti al Tribunale nazionale antidoping.

Il francese non è disposto a fare un passo indietro sull’onorabilità delle proprie azioni: vuole dimostrare, in sostanza, di non aver assunto alcuna sostanza dopante nella piena coscienza e intenzione di alterare le sue prestazioni. Strategia rischiosa, certamente. Che ha avuto come riflesso immediato l’attendismo juventino, fermo a guardare cosa accadrà prima di prendere la sua decisione.

Calciomercato Juve: presto, che è tardi

La buona notizia alla vigilia di Juve-Napoli, è il sentiment di Rabiot. Mamma Veronique, in una recente intervista a Sportweek, ci era andata coi piedi di piombo: “È presto per parlare di rinnovo“. A quanto pare la storia non sta proprio così.

La Juve non ha nessuna intenzione di perderlo a giugno, peraltro a parametro zero. E avrebbe già avviato i primi contatti, sfruttando alcuni vantaggi.

Rinnovo Rabiot, perché sì

Il primo è la volontà del giocatore, che si sente coccolato da Max Allegri, al centro del progetto come non lo era stato mai in carriera. Il secondo sono i rapporti ottimi che hanno Federico Cherubini e Giovanni Manna, all’inizio, e che ora ha anche Giuntoli, arrivato il rinnovo di questa estate.

La base è quella di un’estensione fino al 2025 alle cifre attuali (8 milioni) che può essere vantaggioso per tutti. Per Adrien, che può sempre liberarsi a zero, e per la Juventus che non deve spendere soldi per il cartellino di un altro centrocampista. Il resto lo faranno i risultati finali: una qualificazione in Champions la condicio sine qua non, lo scudetto il non plus ultra.