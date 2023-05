Fiorentina – Roma dove vederla in Diretta Tv e Streaming su Sky o Dazn?

Dove vedere Fiorentina – Roma 37° Giornata di Serie A, Sabato 27 Maggio 2023 alle 18:00. Il match tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Roma di Mourinho sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Valevole per il 37° turno del campionato di serie A, la sfida tra Fiorentina e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn sabato 27 maggio alle 18:00 con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

La Fiorentina viene dall’amara sconfitta per 1-2 contro l’Inter nella finale di Coppa Italia di mercoledì scorso.

La Roma di Mourinho invece è a secco di vittorie in campionato da sei turni ma è già con la testa alla Finale di Europa League a Budapest del 31 maggio contro il Siviglia.

All’Artemio Franchi andrà in scena una sfida che si caratterizza anche per il suo notevole respiro europeo. I viola, infatti, sono in lizza per la conquista della “Conference League” dove mercoledì 7 giugno alle 21:00, all’Eden Arena di Praga, sfideranno gli inglesi del West Ham.

La Roma, che la Conference se l’è aggiudicata la scorsa stagione, cercherà invece di mettere le mani sull’Europa League soffiandola agli spagnoli del Siviglia nella finale in programma mercoledì 31 maggio alle 21:00 alla “Puskas Arena” di Budapest.

I viola sono reduci da un pareggio per 1-1 contro il Torino che li ha fatti salire all’undicesimo posto con 50 punti. La Roma, invece, sembra non sapere più vincere in campionato e, sesta a quota 60, ha comunque nel mirino la zona Champions.

Come vedere Fiorntina – Roma in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Fiorentina – Roma

Data : Sabato 27 Maggio

Orario : 18:00

Canali TV : DAZN (app e sito)

Streaming: DAZN (app e sito)

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Per poter guardare la partita Fiorentina – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Fiorentina – Roma , inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Fiorentina – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Probabili Formazioni di Fiorentina – Roma:

Sul fronte infortuni i viola non disporranno di Sirigu che, in preda ad un problema al tendine d’Achille, ha concluso in anticipo la stagione. Tre, invece, le defezioni in casa Roma: Karsdorp (operazione al menisco), Kumbulla (lesione al crociato anteriore) e Spinazzola (problema muscolare). Per i primi due la stagione ha già messo il cartello “the end”.

Cinque i diffidati nelle file dei gigliati ovvero Barak, Bonaventura, Ikonè, Kouame, Milenkovic. Nelle file diallorosse , invece, in diffida si trovano Dybala, Ibanez e Pellegrini.

La Fiorentina sarà schierata da Italiano con il 4-3-3 con Terracciano tra i pali, Biraghi , Milenkovic, Igor e Dodò in difesa, Amrabat, Mandragora e Ikonè in tre quarti e il tridente d’attacco formato da Bonaventura, Jovic e Nico Gonzalez.

Tradizionale 3-4-1-2 per la Roma di Josè Mourinho con Svilar in porta, la difesa a tre con Ibanez, Smalling e Mancini, Zalewski esterno di destra, El Shaarawy esterno di sinistra e Bove e Camarà al centro, Solbakken dietro Pellegrini e Abraham in attacco.

FIORENTINA: Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikonè, Jovic, Nico Gonzalez. All.Vincenzo Italiano.

ROMA: Svilar, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Bove, Camarà, El Shaarawy, Pellegrini, Solbakken, Abraham. All.Josè Mourinho.

ARBITROGiovanni Ayroldi di Molfetta.

Precedenti e Statistiche di Fiorentina – Roma:

Dei 167 precedenti tra le due compagini, 49 si sono risolti a favore della Fiorentina e 58 della Roma. I segni ics sono invece stati sessanta.