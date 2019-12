Fiorentina-Roma: le dichiarazioni pre partita di Paulo Fonceca

FONSECA ROMA CONFERENZA

Giorno di vigilia oggi per la Roma, che domani sera affronterà la Fiorentina di Vincenzo Montella al Franchi. Perciò, come accade di consueto prima di una partita ufficiale, il tecnico Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa a Trigoria.

CAPITOLO INFORTUNI

Su Smalling il tecnico lo considera pienamente recuperato, mentre per quanto riguarda Kluivert pensa sia meglio lasciarlo ancora un pò a riposo, per non incorrere in ricadute.

Su Spinazzola invece assicura che il giocatore sta bene e lo considera un’opzione tecnica che valuterà fino a pochi minuti prima del fischio iniziale.

Il tecnico, inoltre, si è soffermato sul problema della perdita del posto di titolare che possono subire i vari nazionali, dichiarando che lui pensa solo ed esclusivamente alla Roma ma che comprende la situazione.

CAPITOLO MERCATO

Alla domanda esplicita su un interessamento per Hisaj, Fonceca non si sbottona preferendo non parlare di mercato adesso, rinnovando la fiducia ai propri giocatori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA