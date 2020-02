Fiorentina-Milan in Diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 22-02-2020

Un anticipo saporito quello del Sabato sera. Una sfida che storicamente ha sempre fatto eco, nel bene e nel male. Vietato sbagliare per entrambe, la Fiorentina è reduce dalla vittoria per 1-5 in casa della Sampdoria, il Milan dalla vittoria per 1-0 contro il Torino. Entrambe le squadre vogliono continuare il loro momento positivo sul piano del gioco, ma soprattutto su quello dei risultati. Pioli recupera Calhanoglu e Musacchio, tandem Chiesa – Vlahović per Iachini.

Due mister (Pioli e Iachini) che cercano di mettere le basi per il futuro, due squadre affamate di punti per la salvezza e l’Europa, tanti giovani interessanti in campo, anche questo è Fiorentina Milan. Due squadre che hanno adottato il cambio di allenatore a stagione in corsa e che ancora una volta sono chiamate all’ennesimo banco di prova.

Ultime sulle Formazioni di Fiorentina-Milan:

Beppe Iachini ha parlato di Ribery e di Cutrone durante la conferenza stampa. Il tecnico gigliato ha affermato che Ribery sarà indisponibile ancora per altri 30/40 giorni, mentre Cutrone, nonostante abbia fatto panchina per 7 mesi in Inghilterra, sta lavorando per farsi trovare sempre al 100%. Ha definito importante il test con il Milan e ha dichiaro che Chiesa per le caratteristiche che ha deve giocare più vicino alla porta avversaria. A fare coppia con Chiesa ci sarà il solito Vlahović in forma strepitosa.

Pioli non vuole distrazioni, il Milan deve continuare sulla strada intrapresa da Gennaio con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Il tecnico ha voluto smentire i casi Musacchio e le eventuali incomprensioni tra Paquetà e Ibrahimovic stesso. Per lui il Milan è un gruppo unito. Ancora una volta l’ex Fiorentina ha voluto evitare discorsi sul futuro: “Non posso parlare del mio futuro ogni conferenza stampa”. Sulla formazioni di domani c’è solo da sciogliere il ballottaggio Gabbia/Musacchio, con il primo favorito, mentre Calhanoglu è recuperato e domani dovrebbe tornare ad essere titolare.

Probabili formazioni Fiorentina-Milan:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenković, Pezzella, Cáceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahović. All: Iachini

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović. All: Pioli

Fiorentina Milan, 25° giornata di Serie A



Come vedere Fiorentina-Milan in Diretta TV e Streaming Live

La sfida tra Fiorentina e Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Dazn. Gli abbonati a SKY possono vedere la partita su DAZN 1 su canale 209. Da ricordare anche la possibilità di vedere la partita tramite app DAZN e SKY GO

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Fiorentina- Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Fiorentina- Milan:

Quella di domani sera, in scena al “Franchi” di Firenze sarà la sfida numero 80 in Serie A tra Fiorentina e Milan in casa dei gigliati. Nei 79 precedenti abbiamo 31 vittorie della Fiorentina, 23 pareggi e 25 successi per i rossoneri. L’ultima vittoria per la Fiorentina risale alla prima partita della stagione 2015/16, quando i ragazzi di Sousa batterono per 2-0 il Milan di Mihajlovic, grazie alle reti di Marcos Alonso e Ilicic (su rigore). L’ultima vittoria dei rossoneri risale alla scorsa stagione, grazie ad un gol di Calhanoglu i ragazzi di Gattuso espugnarono il “Franchi. L’ultimo pareggio risale a due stagioni fa, al gol di Simeone al minuto 71 rispose Calhanoglu al minuto 74.

