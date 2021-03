Fiorentina-Milan Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (21-03-2021)

Partita delicata per entrambe le squadre. La Fiorentina cerca i punti della traquillità, mentre il Milan dopo l’eliminazione in Europa League vuole i tre punti per continuare a dare la caccia alla qualificazione in Champions League.

La Fiorentina allenata da Cesare Prandelli viene da un buon periodo di forma, l’1-4 ai danni del Benevento ha ridato grosso morale e fiducia a tutto l’ambiente gigliato e domani la “Viola” cercherà di ottenere i punti in casa.

Il Milan non viene da un buon periodo. Le due sconfitte contro Napoli e Manchester United sono state delusioni cocenti per tutto l’ambiente. Stefano Pioli vuole mantenere alta la concentrazione e la motivazione. Domani serve conquistare punti in chiave Champions League.

Fiorentina-Milan, 28° Giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Fiorentina-Milan:

Cesare Prandelli sta recuperando molti dei suoi calciatori infortunati. Dovrebbe esserci il classico 3-5-2 con Dragowski tra i pali. A centrocampo Caceres e Venuti sulle fasce con Bonaventura e Castrovilli a dettare i tempi di gioco e a creare gli inserimenti da dietro. In attacco la coppia Ribery-Vlahovic.

Stefano Pioli non potrà contare sugli infortunati Romagnoli, Leao, Mandzukic e sullo squalificato Rebic. Dalot al posto di Calabria, Tonali al posto di Meitè, Hauge sulla fascia sinistra e in attacco nel ruolo di prima punta ci sarà il rientro di Ibrahimovic dal primo minuto.

Probabili formazioni Fiorentina-Milan:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery.

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Ibrahimovic.

Come vedere Fiorentina-Milan in Diretta Tv e Streaming Live:

La partita tra Fiorentina e Milan, valida per la 28° Giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Fiorentina-Milan, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Fiorentina-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Fiorentina-Milan:

Sono 79 i precedenti giocati in Serie A al “Franchi” tra Fiorentina e Milan. Si registrano 31 vittorie della Fiorentina, 24 pareggi e 24 successi dei rossoneri. L’ultima vittoria della Fiorentina risale alla stagione 2015/16, fu un 2-0 con le reti di Marcos Alonso e Ilicic. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2019/20, fu un 1-1 con le reti di Pulgar e Rebic. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla stagione 2018/19, finì 0-1 con gol di Calhanoglu.

