Fiorentina-Genoa in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni

La Viola per continuare la risalita, il Genoa per vuole risalire dal fondo. Il match del Franchi vedrà di fronte due squadre che hanno urgente bisogno di punti. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Iachini senza Dalbert squalificato, mentre Nicola ritrova Criscito ma perde Cassata. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in Streaming.

Il secondo anticipo della 21ma giornata di serie A vedrà di fronte, alle ore 18 di domani, la Fiorentina e il Genoa. I primi vengono dalla vittoria di prestigio e di carattere in casa del Napoli e il Genoa è reduce dal ko interno contro la Roma.

Le due squadre puntano decisi ai tre punti e per questo difficilmente si risparmianno. Un pareggio, infatti, servirebbe a poco a entrambe, soprattutto agli ospiti.

Ultime sulle formazioni di Fiorentina-Genoa:

Brutte notizie per Beppe Iachini, che non avrà a disposizione Dalbert, il cui posto sulla gfasci a centrocampo sarà preso da Venuti, mentre dall’altra parte ci sarà Lirola. I mediani centrali, invece, saranno Benassi, Pulgar e Castrovilli. In difesa, invece, assieme a capitan Pezzella, ci saranno Milenkovic e Caceres. In attacco l’azione di Chiesa sarà affiancata da Cutrone. A difenere i pali, invece, il confermato Dragowski.

Mister Nicola può sorridere visto il ritorno del carisma di capitan Criscito, mentre dovrà sopportare l’handicap dell’assenza per squalifica di Cassata. In porta ci sarà sempre Perin, mentre in mezzo alla difesa, insieme al rientrante Criscito, ci saranno Biraschi e Romero. Il centrocampo sarà a cinque, con Ghiglione e Barreca esterni e Schone centrale, insieme a Sturaro e Jagiello. In attacco, con Pandev, Sanabria è favorito su Favilli.

Probabili formazioni Fiorentina-Genoa:

Fiorentina(3-5-2): Dragowski; Pezzella, Milenkovic, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone.

Genoa(3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Schone, Jagiello, Barreca; Pandev, Sanabria.

Come vedere Fiorentina-Genoa in Diretta TV e Streaming Live:

Il match tra Fiorentina e Genoa, che si giocherà domani alle ore 18, sarà visibile su Sky Sport Serie A, con possibilità di vederla anche in 4K per i clienti Sky Q.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche su Sky Go, tramite PC, tablet e smartphone.

Precedenti e statostiche Fiorentina-Genoa:

I precedenti dei match tra Fiorentina-Genoa in serie A sono complessivamente 48, con 30 successi viola a fronte delle sole tre affermazioni genoane. Sono 15, invece, le divisioni della posta

