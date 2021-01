Fiorentina-Crotone Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 23-1-2021

Sfida salvezza al Franchi nell’anticipo serale della 19ma giornata di serie A, con la Fiorentina che ha l’occasione di allontanare la zona pericolo, ospitando i calabresi, reduci dalla quaterna rifilata al Benevento, ma ancora tristemente ultimo.

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze si giocherà la partita tra la Fiorentina e il Crotone, valida per il turno numero 19 di serie A.

La partita sarà cruciale per entrambe le squadre, in piena corsa per la permanenza in serie A. I viola cercano ricatto dopo il tennistico 6-0 subito sul campo del Napoli, mentre i pitagorici vogliono dare continuità al successo interno contro il Benevento.

Gli uomini di Prandelli stazionano a quota 18 in classifica, con cinque punti di vantaggio sul terz’ultimo posto, occupato dal Torino, mentre il Crotone è ancora ancorato all’ultimo posto con 12 punti.

Dove vedere Fiorentina-Crotone in Diretta TV-Streaming 23-1-2021

La partita tra Fiorentina e Crotone, che si giocherà domani alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze, e valido per il 19ma di serie A, sarà visibile sulla piattaforma DAZN tramite PC, smartphone e tablet.

Le ultime sulle formazioni di Fiorentina-Crotone:

La Fiorentina viene dal pesantissimo rovescio 0-6 patito domenica scorsa in casa del Napoli, con i dubbi e le incertezza sul prosieguo del campionato che si sono notevolmente ampliati e ora si cercherà un immediato riscatto in casa contro il Crotone. L’infermeria viola è vuota, e questo è un grosso vantaggio per Cesare Prandelli, che potrà contare sull’intera rosa a disposizione. Il modulo prescelto dovrebbe essere il 3-5-2, con il terzetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Igor a proteggere il portiere Dragowski. Il centrocampo sarà a cinque, con Caceres che ritornerà alle origini della carriera sulla fascia destra di centrocampo, con all’opposto Biraghi; in mezzo, invece, ci saranno Castrovilli, Aamrabat e Pulgar. In avanti la coppia formata Vlahovic e Ribery.

Schieramento a specchio per il Crotone, che ci tiene a uscire indenne dal Franchi e, magari, anche con qualche punto in saccoccia. Cordaz sarà il portiere dei pitagorici, Djdji (o Luperto), insieme a Magallan e Golemic saranno i difensori. A centrocampo Rispoli e Reca saranno gli esterni, con Eduardo, Zanellato e Vulic centrali. In attacco sarà confermata la coppia Messias–Simy.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Crotone:

Fiorentina(3-5-2): Dragowski; Igor, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Pulgar, Castrovilli, Amrabat, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Crotone(3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Rispoli, Eduardo, Zanellato, Vulic, Reca; Simy, Messias.

