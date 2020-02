Fiorentina-Atalanta in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 8-2-2020

La 23° giornata di campionato inizierà stasera con Roma-Bologna e proseguirà domani coi consueti tre anticipi del sabato, tra i quali spicca, oltre a Verona-Juventus delle 20:45, anche Fiorentina-Atalanta in programma alle 15:00.

È finalmente arrivato il weekend e torna quindi nuovamente in campo la Serie A con la 23° giornata di campionato. Una giornata che si aprirà stasera con l’anticipo dell’Olimpico tra Roma e Bologna e che proseguirà domani con gli ormai classici tre anticipi del sabato che vedranno in campo, tra le altre, Verona-Juventus e Fiorentina-Atalanta.

Il turno terminerà quindi domenica sera con il Derby di Milano tra l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli.

Le ultime sulle formazioni di Fiorentina e Atalanta

Per quanto riguarda le formazioni, la Fiorentina dovrebbe presentarsi con il suo classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Dragowski in porta. Davanti a lui Milenkovic, Pezzella e Igor. Centrocampo a cinque con Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli e Dalbert. In attacco la coppia formata da Chiesa e Cutrone.

L’Atalanta dovrebbe invece presentarsi con il suo articolato 3-4-1-2. Gollini quindi in porta con, a fargli da schermo, Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo spazio a Hateboer, Pasalic, Freuler e Gosens con Gomez sulla trequarti a fare da supporto al duo offensivo costituito da Zapata e Ilicic.

Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Fiorentina-Atalanta, 23° giornata di Serie A

Come vedere Fiorentina-Atalanta in TV e Streaming

Fiorentina-Atalanta sarà visibile esclusivamente su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 a partire dalle 15:00, mentre sarà possibile assistere al match, via streaming, tramite le app Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Atalanta

La radiocronaca di Fiorentina-Atalanta è affidata alle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

Il precedente più recente tra Fiorentina e Atalanta è sicuramente quello dello scorso 15 gennaio quando i viola prevalsero per 2-1 sui bergamaschi negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Per quanto riguarda il campionato invece, i fiorentini non perdono al Franchi, contro i nerazzurri, da 18 partite (11 vittorie e 7 pareggi) e per la Dea questa è la seconda striscia di match esterni senza successi più duratura dopo quella contro la Juventus.

La Fiorentina quindi, dopo la pesante debacle dell’Allianz Stadium della settimana scorsa, torna al Franchi dove nelle ultime due partite non ha subito gol, ottenendo una vittoria e un pareggio. Ed i toscani non conquistano una serie di tre partite casalinghe consecutive senza subire gol da settembre 2018.

L’Atalanta, da canto suo, arriva alla sfida di domani con l’importante bottino di 22 punti conquistati in 11 trasferte di campionato e con il pazzesco primato di gol realizzati da fuori area (11) in questa Serie A 2019-2020.

