Fiorentina- Atalanta, dove vederla, formazioni e pronostici

In programma lunedì 17 aprile alle 20.45, la sfida Fiorentina- Atalanta si potrà seguire su Dazn in modalità tv e streaming.

Una è reduce da sette turni utili di fila e impegnata su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Conference League. L’altra, invece, è capitolata dopo due giornate e punta al rilancio. Va in scena all’Artemio Franchi di Firenze lunedì 17 aprile alle 20.45 l’incontro Fiorentina- Atalanta.

I viola sono reduci da un’ottima vendemmia in terra di Polonia dove, nell’andata dei quarti di finale di “Conference League”. hanno sconfitto con un netto 4-1 il Lech Poznan. In campionato viaggiano a quota 41 punti che valgono il nono posto e qualche speranza di riapprodare in quella zona Europa già frequentata con ottimo profitto attualmente. Il terzo versante è la Coppa Italia dove, dopo il 2-0 ottenuto nella tana della Cremonese nella sfida d’andata di semifinale, sono a un passo dal giocarsela per la gloria.

Sesta con 48 punti, l’Atalanta non è riuscita a calare il tris dopo le vittorie con Empoli e Cremonese ed è capitolata al “Gewiss Stadium” contro un quadrato Bologna per 2-0. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sognano l’Europa e vogliono quindi evitare di steccare per continuare a coccolarsi l’aspirazione.

Nelle file dei gigliati, a parte Sirigu già al capolinea della stagione per la rottura del tendine d’Achille, tutti a disposizione di VIncenzo Italiano. Tra i nerazzurri stagione praticamente finita per Hateboer alla prese con un problema al crociato, Koopmeiners è in preda a noie al flessore e rienrerà per fine aprile, Ruggeri è fermo per via di una lesione al bicipite femorale. Out anche Pasalic per problemi alla caviglia e Vorlicky bloccato da un infortunio al ginocchio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA: Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikonè, Bonaventura, Gonzalez, Cabral. All.Vincenzo Italiano.

ATALANTA: Musso, Tolo, Demiral, Djimsiti, Zappacosta, De Roon, Scalvini, Maehle, Ederson, Boga, Hohlund. All.Gian Piero Gasperini.

ARBITRO

Marco Guida di Torre Annunziata (NA)