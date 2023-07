Finisce la carriera in grande stile in Serie A: Payet in trattativa | Lascia il Marsiglia per l’Italia

Ultimo ballo in Italia. Quello di Dimitri Payet: svincolato dal Marsiglia, l’attaccante francese potrebbe finire la carriera in Italia.

Non inganni il fatto che Dimitri Payet non abbia alzato mai un trofeo, è stato un gran bel giocatore, insignito di tanti premi individuali. Tre Trophées UNFP du football: ha fatto parte della squadre ideale della Lige 1 in epoche differenti: 2013 e 2015, ma anche 2022. E ancora.

Il suo nome è stato inserito nella top 11 della Professional Footballers’ Association Team of the Year, nota anche come PFA Team of the Year, un premio prestigioso con cadenza annuale assegnato a partire dalla stagione 1973-1974. Praticamente da 50 anni a questa parte.

Con la Francia ha disputato un Europeo (quello del 2016) da urlo, nel lustro al Marsiglia ha disputato una Europa League memorabile, inserito nella top 11 anche nella Conference vinta alla fine dalla Roma grazie all’1-0 firmato Zaniolo contro il Feyenoord.

Tecnica abbinata alla velocità, un dribblomano, ambidestro, un po’ trequartista un po’ ala: durante la sua carriera si è distinto sia come ottimo tiratore di calci piazzati, sia come provvidenziale assistman.

L’ascesa

Nato sull’isola di Reunion, iunione, dipartimento francese nell’Oceano Indiano, Dimitri inizia a giocare a 9 anni e a 12 è già nelle giovanili de Le Havre, una società capce di sfonare molti talenti in Francia. Tra questi ovviamente c’è Payet, che nella stagione 2006-2007 firma il suo primo contratto da professionista con il Nantes. Saint Etienne e Lille, nel 2013 la sua prima esperienza con il Marsiglia, dove esplode, conquistando la nazionale.

Il West Ham è l’unico club che lo strappa alla sua amata Francia, acquistandolo per circa 15 milioni di euro nel 2015. È amore a prima vista, subito assist al debutto, 6 gol e altri 2 assist in appena undici partita, è il beniamino degli Hammers fin quando un infortunio lo toglie dal campo per mesi. Torna e s’inventa una punizione vincente destinata a restare negli annali della Premier, prima del suo ritorno in Francia. Di nuovo col Marsiglia.

Il piacere di giocare

Sarebbe stato Franck Ribery a insinuare a Payet l’ultimo ballo in Italia, a Salerno per la precisione. Chi meglio di Scarface lo conosce, suo ex compagno di Nazionale. “Il Marsiglia mi ha proposto di smettere e di continuare in società. ma voglio continuare a giocare”. Così nel giorno del suo addio all’OM.

Ed è qui che è entrato in gioco Franck Ribery, partendo da una frase di Payet che è tutto un programma: “Voglio ritrovare il piacere di giocare“. A Salerno lo stesso Ribery ritrovò il piacere di giocare perso dopo l’esperienza al Bayern.