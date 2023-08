Finisce il mercato e firma: Ricky Massara tradisce il Milan | Lotta sugli stessi obiettivi

Dopo le esperienze con Roma e Milan per il direttore sportivo potrebbe arrivare un’altra esperienza in un top club della Serie A.

Di lui si è parlato molto di meno, ma è stato al centro di uno dei casi più scottanti e divisivi dell’estate. Frederic Massara, più comunemente chiamato Ricky, è stato il braccio destro di Paolo Maldini in tutti questi anni di Milan.

Chiamato proprio dallo stesso Maldini nell’estate 2019 per affiancarlo, insieme a Zvone Boban, nella nuova avventura a capo dell’area tecnica rossonera, Massara era arrivato in punta di piedi e senza molte aspettative, anzi forse con troppa diffidenza da parte dei tifosi rossoneri, delusi da anni e anni di stagioni negative, qualificazioni alla Champions mancate e proprietà con dirigenti che si avvicendavano ripetutamente.

Massara, invece, ha costituito, proprio insieme alla leggenda rossonera Paolo Maldini, parte della dirigenza rossonera che ha riportato il Milan in Champions League, prima, a vincere lo Scudetto l’anno successivo e in semifinale di Champions nell’ultima stagione.

Non solo risultati sportivi. Sotto la gestione Maldini-Massara, affiancati dall’amministratore delegato Ivan Gazidis, il Milan è rientrato da tutti i debiti, ha migliorato di gran lunga la propria situazione economica e finanziaria e ha chiuso gli ultimi bilanci in attivo. Tutto questo affiancato anche dai risultati sportivi.

Massara, la fine del rapporto con il Milan

Ovviamente è impossibile non ricordare i tanti calciatori che sono arrivati a Milanello in questi anni e che hanno raddoppiato, o addirittura triplicato il loro valore. Maignain, Theo Hernandez, Kalulu, Tomori, Leao, Bennacer, Tonali. Solo per citarne alcuni.

Questo, però, non è bastato. Gerry Cardinale ed il nuovo board rossonero hanno deciso di cambiare e, a inizio giugno, dopo aver liquidato Paolo Maldini, ha fatto lo stesso con Ricky Massara. Ora, l’ex direttore sportivo di Roma e Milan è libero e può accasarsi altrove.

Massara, ecco dove potrebbe lavorare

L’ex dirigente rossonero, però, potrebbe presto trovare una nuova squadra. Alla fine della finestra estiva di calciomercato, cioè dal 31 agosto in poi, infatti, Ricky Massara è il candidato numero uno per prendere il posto di Igli Tare come direttore sportivo della Lazio.

Dopo essere stato accostato a Juventus e Napoli, quindi, Massara potrebbe tornare a Roma, questa volta però sulla sponda biancoceleste. Lotito in questo mercato si è reso conto che non può fare tutto da solo ed ha bisogno di una spalla con cui lavorare e a cui delegare alcuni compiti di gestione tecnica.