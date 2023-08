Finalmente Zidane: telefonata, proposta e base di accordo | Giugno 2024 è la data giusta

Un altro anno di stop. L’ultimo per quanto riguarda Zidane. Il leggendario allenatore del Real Madrid prenotato per giugno 2024.

È stato uno dei nomi caldi di questo pazzo calciomercato. L’idea di vedere Zizou Zidane sulla panchina della Francia era tramontata prima ancora di questa sessione estiva contraddistinta dall’invasione araba.

La Federcalcio transalpina ha deciso di andare con Deschamps nonostante la sconfitta da campione in carica nella finale contro l’Argentina. Ma il suo nome ha continuato a circolare.

Zizou era nel casting di Nasser Al-Khelaifi per la panchina del Paris Saint all’indomani della scelta di non proseguire con Galtier. Alla fine i parigini hanno optato per Luis Enrique, a cui è stato affidato il travagliato post Messi e Neymar, con Mbappé caso ancora da risolvere.

Ovviamente il nome di Zidane non poteva non finire nella centrifuga di top player e top manager accesa dalla Arabia Saudita, decisa a rendere la Saudi Pro League il campionato più seguito al mondo, con 4 club del fondo PIF a monopolizzare un mercato non ancora conclusa. Ma Cristiano Ronaldo non è riuscito a convincere l’allenatore francese con il quale ha scritto la storia mista a leggenda del Real Madrid, a raggiungerlo all’Al-Nassr.

Zidane, tanto rumore per nulla

L’unico allenatore della storia a vincere tre Champions League di fila (proprio con il Real Madrid di CR7) è stato ovviamente uno dei papabili tecnici per la panchina della Signora.

Un toto pronostico figlio di tifosi e rumor del calciomercato, perché ufficialmente la nuova governance della Signora nata dalle ceneri della gestione Agnelli terminata come tutti sappiamo, non ha mai messo in discussione Allegri, neanche durante l’incontro di Monte-Carlo quando Max ha incontrato gli arabi, neppure in occasione del loro rilancio per prendere l’allenatore livornese.

Opzione per il 2024: finalmente Zidane

Ora il nome di Zinedine Zidane rispunta. Sempre in ottica Juventus. Perché? Perché nonostante l’ottimo inizio di stagione con quel 3-0 all’Udinese che ha zittito i detrattori di Allegri e fatto sparire quel virale #Allegriout ogni qualvolta c’è qualcosa che non va nel mondo bianconero, potrebbe essere l’ultimo anno di Max con la Signora.

Allegri avrebbe rifiutato l’Arabia per quel sentiment di rivalsa figlio di una delle stagioni più travagliate della storia bianconera, con la pericolante penalizzazione che veniva e andava, tornava e si modificava, fino al doppio patteggiamento: sia con la Lega (alla fine -10) sia con l’UEFA (un anno senza coppe europee). Ecco, Allegri ha voglia di tornare ad alzare trofei con la Juve quest’anno, per chiudere in bellezza. Poi Giuntoli potrebbe puntare su Zizou per giugno 2024: quando questo matrimonio (finalmente) s’ha da fare.