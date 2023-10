Finalmente Taremi: a gennaio in Serie A | Scatto per la firma immediata

Dopo essere stato ad un passo dal Milan a fine agosto, l’attaccante iraniano potrebbe comunque giocare presto nel nostro campionato.

Nell’estate appena trascorsa è stato uno dei grandi protagonisti degli intrighi di calciomercato e, durante le ultime ore della finestra estiva, su di lui si è aperto un vero e proprio caso che ha appassionato tutti gli esperti. Mehdi Taremi, infatti, è stato davvero vicinissimo dal vestire la maglia del Milan e quindi approdare nella nostra Serie A.

Dopo essere stato al centro di alcune voci di mercato che lo vedevano vicino all’Inter, dopo il grande tradimento di Lukaku a luglio, sono stati i cugini rossoneri ad interessarsi seriamente a lui e a trovare quasi l’accordo su tutto con il Porto e con l’entourage del calciatore. Poco prima della chiusura, però, la trattativa è saltata clamorosamente e definitivamente e Taremi è rimasto in Portogallo.

Il Milan ci è rimasto male, non ha potuto tesserare il bomber della Nazionale iraniana ed ha virato su altri profili. Taremi, dal canto suo, è rimasto un po’ controvoglia ad Oporto, ha un contratto in scadenza a giugno 2024 che sicuramente non rinnoverà e, in questo inizio di stagione, ha realizzato soltanto due reti in dieci apparizioni, tra Campionato e Champions League (media sicuramente non all’altezza dei suoi standard).

Il bomber iraniano ha 30 anni, ma appare un profilo ancora totalmente appetibile e affidabile per la nostra Serie A. Per queste ragioni il Milan lo ha voluto fortemente e a ogni costo e, sempre per gli stessi motivi, altri club del nostro campionato potrebbero farci un pensierino per la prossima estate, quando sarà svincolato, o addirittura per gennaio se dovesse presentarsi l’occasione.

Taremi, ritorno di fiamma?

Tra questi club c’è sicuramente in prima fila l’Inter che, dopo averlo sondato a luglio scorso, potrebbe ripensarci a condizioni economiche decisamente più vantaggiose. La dirigenza nerazzurra sa che basta davvero pochissimo per rendere l’attuale rosa fortissima e completa in ogni reparto e farà di tutto per regalare a Simone Inzaghi quel rinforzo che manca in tal senso.

E, se si deve proprio trovare un minimo difetto nella corazzata interista, lo si può individuare proprio nel reparto offensivo. Lautaro e Thuram sono una coppia fortissima e completa, ma al momento manca una valida alternativa ai due. Alexis Sanchez non sembra essere quello di una volta e Arnautovic è fermo ai box fino ad inizio dicembre, ma in generale non dà le giuste garanzie. Ecco che è rispuntata l’ipotesi Taremi.

Taremi e non solo. Le varie ipotesi

L’attaccante del Porto non è l’unica opzione per l’attacco interista in vista di gennaio. Si parla molto di Armando Broja, attaccante albanese in forza al Chelsea che sta ritrovando la giusta condizione dopo un lungo infortunio. Altro nome è quello di Gimenez del Feyenord. Mehdi Taremi, però, sarebbe in cima alla lista dei desideri di Marotta, Ausilio e Simone Inzaghi.

Bisognerà solo capire se si dovrà aspettare la prossima estate, quando Taremi potrebbe arrivare a costo zero e con il passaporto comunitario, o se si presenterà l’occasione giusta già a gennaio, anche per anticipare la concorrenza che potrebbe scatenarsi a giugno. Tutto dipenderà dalla volontà del calciatore, da come proseguirà la stagione del Porto in questi mesi e da quanto i Dragoes potranno chiedere a sei mesi dalla scadenza del contratto del calciatore.