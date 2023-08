Finalmente Sergio Ramos: l’accordo fa felici proprio tutti | Sale sul primo aereo e firma

Da oltre due mesi si parla del futuro dell’ex Gran Capì del Real Madrid, svincolato dal PSG e in attesa di sistemazione.

Arabia, America, casa ed Europa. L’eco del nome di Sergio Ramos è rimbalzato in almeno tre continenti all’indomani della fine della sua breve esperienza all’ombra della Tour Eiffel.

Le sirene arabe lo hanno ammaliato ma fino a un certo punto. L’ex difensore-goleador spagnolo ha deciso di non seguire l’esempio dei suoi ex compagni di squadra madridisti: Cristiano Ronaldo (una stagione fa) e (quest’anno) Karim Benzema.

Anche la pista americana era stata solcata: per qualche media internazionale il suo passaggio all’Inter Miami degli amici David Beckham e Leo Messi era questione di giorni. Ma quei giorni non sono mai arrivati.

Perfino la suggestione Siviglia, la casa dove è nato calcisticamente e dove si è messo in mostra prima di scrivere la storia alla Casa Blanca, è rimasta tale. Una suggestione.

La domanda sorge spontanea

A oltre due mesi di distanza dall’adieu al Paris Saint Germain, la domanda (ricorrente) sorge spontanea: dove giocherà Sergio Ramos nella prossima stagione?

La risposta potrebbe essere in Turchia, in uno dei top team di Istanbul: ambita destinazione di molti giocatori, un’alternativa all’Arabia Saudita e all’Inghilterra di questi periodo.

Forse sì forse no

Il nome di Sergio Ramos era stato accostato da Fanatik al Besiktas. Una trattativa in stato addirittura avanzato con il club turco, a tal punto che ci si aspettava un comunicato ufficiale da un momento all’altro. In realtà quel comunicato è arrivato, ma un po’ a sorpresa non del è tenore che ci si aspettava. “I calciatori professionisti Anderson Talisca e Sergio Ramos sono associati al nostro club. Sono due calciatori che hanno un posto importante nel calcio con le loro qualità – si legge nello stralcio della nota – Ogni club, ogni presidente e ogni allenatore vorrebbero avere a disposizione ed erano nella lista del nostro club. Le trattative sono state interrotte a causa di disaccordi su questioni finanziarie”.

Quelle questioni finanziare spiegate dal club di Istanbul sono state spiegate direttamente dal vice presidente Kocadag e vanno identificate nell’alto ingaggio di Sergio Ramos. “È saltato tutto. Non siamo più al tavolo delle trattative, anche perché fra stipendio e commissioni l’agente chiede almeno 15 milioni di euro”. Il futuro di Sergio Ramos potrebbe essere comunque in Turchia. Sempre a Istanbul. Il Galatasaray (che ha venduto Zaniolo all’Aston Villa) sarebbe interessato al 37enne di Camas.