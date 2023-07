Finalmente Isco: torna in campo e illumina la Serie A | Giocherà per la salvezza

Un club italiano sarebbe interessato al campione spagnolo, attualmente svincolato dopo aver rescisso con il Siviglia.

Quando Carlo Ancelotti andò in panchina per la prima volta al Santiago Bernabeu, quasi dieci anni fa, la partita sulla carta sembrava alla portata del Real Madrid. Di fronte c’era il Betis, che avrebbe poi concluso il campionato all’ultimo posto, con soli 25 punti all’attivo. Eppure, fu necessario un assedio durato ottantasei minuti per piegare gli ospiti, che erano pure andati in vantaggio nel primo tempo.

In attesa dell’arrivo Gareth ‘Mister 100 milioni’ Bale, la cui trattativa sarebbe stata conclusa qualche giorno dopo, i tifosi madridisti si aspettavano che Ronaldo avrebbe salvato il mondo, come suo solito. E, invece, ci pensò il 21enne acquistato dal Malaga per 27 milioni (bonus compresi): Francisco Román Alarcón Suárez, detto Isco.

Schierato a destra nel tridente, lo spagnolo servì prima l’assist a Benzema per il pareggio e poi, nel finale, fece segno a Marcelo di crossargliela alta, per prendere di sorpresa la difesa e realizzare di testa il gol della vittoria. Una partita d’apertura che settò il tono dell’intera stagione, come può benissimo ricordare l’Atletico Madrid.

L’avventura di Isco in maglia blanca è stata di successo, se si guarda lo straordinario numero di trofei vinti (19), tra cui cinque Champions League. Ma da un punto di vista di rendimento e di incidenza in questi risultati, di lui si può trovare ben poco, tranne alcuni sprazzi – la stagione 2016-17 è stata la migliore della sua carriera. «Avrebbe potuto fare di più», ha dichiarato Ancelotti quando lo spagnolo ha lasciato Valdebebas, lo scorso anno.

Ritorno in campo

A pochi giorni dall’inizio della stagione 2022-23, Isco aveva deciso di firmare un biennale da un milione di euro con il Siviglia. Un’avventura tutt’altro che positiva e che ha portato le due parti a fare retromarcia dopo neanche quattro mesi, accordandosi per una rescissione consensuale.

Dopo essere stato fermo per sei mesi, adesso Isco è pronto a tornare in campo, come ha dichiarato lui stesso a Marca: «Non ero mentalmente preparato, ma adesso lo sono». Il suo futuro non sarà in patria, però: «La mia priorità è andare all’estero. Vorrei provare l’esperienza di giocare in un altro campionato. […] Non chiudo le porte a niente».

Italia?

Il talento spagnolo ha dichiarato di aver ricevuto diverse proposte anche dal campionato di Serie A, senza però specificare una squadra in particolare. Secondo il quotidiano La Repubblica ci sarebbe ancora una società aperta ad accogliere i suoi talenti, si tratta del Genoa.

Tornato nel massimo campionato dopo un anno di purgatorio, i rossoblu hanno intenzione di costruire una squadra solida e concreta. Il sogno della proprietà 777 Partners sarebbe di portare a Marassi proprio l’ex Real.