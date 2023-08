Finalmente in Italia: Vincenzo Grifo corona il suo sogno | Esordio assoluto in Serie A

Il gioiellino scoperto da Roberto Mancini pronto a brillare di luce propria: Vincenzo Grifo e l’esordio assoluto in Serie A.

Sembra ieri, ma un lustro fa Roberto Mancini stupì tutti portando in Nazionale un illustre sconosciuto per la Serie A: Vincenzo Grifo, attaccante classe 1993, cresciuto in Germania da genitori italiani con una carriera importante spesa in Bundesliga.

Muove i primi passi nel Karlsruhe, esplode con quel Friburgo che vede in lui le stigmate del prospetto di top player, al resto ci pensa lui: entra dalla panchina e cambia molti partite grazie al suo marchio di fabbrica, i dribbling, una qualità che tanto manca nel nostro massimo campionato.

Nel 2017, viene acquistato dal Borussia Monchengladbach, dove è ancora protagonista, l’Hoffenheim se lo riprende, il Friburgo rifà la stessa cosa, Mancini viene a conoscenza del suo talento e non ha remore, convocandolo in Nazionale grazie anche a quella duttilità tattica, una mano santa per gli allenatori, in generale.

Vincenzo Grifo gioca spesso a sinistra, ma è utilizzabile da trequartista puro, è bravissimo nelle assistenze, con il Friburgo ne fa 27 in due anni.

Un Serie A più volte sfiorata

Vincenzo Grifo ha tutto per consacrarsi, è uno specialista anche nei calci piazzati, un’arma letale sulle palle inattive. Tifosissimo dell’Inter sin da bambino, ha più volte sfiorato l’approdo in Serie A. Tare voleva portarlo alla Lazio nel 2012, ma l’Hoffenheim aveva due vantaggi, sfruttati: una forza economica figlia della Bundesliga, la fortuna di “abitare” a due passi da casa Grifo. Non se ne fece nulla.

Anche Genoa e Torino in un recente passato lo volevano portare in Serie A, ma vuoi per un motivo vuoi per un altro il sogno di Vincenzo Grifo non si è mai avverato. “Un giorno giocherò in Italia”. Una frase che potrebbe diventare realtà.

Ritorni di fiamma e nuove opportunità

La Lazio, innanzitutto, è tornato alla carica: nonostante il divorzio dopo quasi due decadi con Igli Tare, Maurizio Sarri (uomo mercato biancoceleste in attesa che Fabiani venga ufficializzato) avrebbe dato il via libera per l’acquisto. Ma non c’è solo il ritorno di fiamma capitolino.

La Fiorentina, da sempre abituata a queste tipologie di colpi, ha chiesto informazioni sul suo conto e sarebbe fortemente interessata all’acquisto. Ma c’è anche il Napoli. Che, in quella posizione ha uno dei pochi problemi, visto che i rapporti con Lozano per il rinnovo sono ai minimi storici. Mancini spettatore interessato: un po’ come per Retegui (appena sbarcato al Genoa) il commissario tecnico degli Azzurri vedrebbe di buon occhio il debutto di Grifo in Serie A nell’anno che porta a Euro 2024, più semplice seguire i papabili Azzurri sul suolo italico.