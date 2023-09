Finalmente Gattuso: torna in panchina da protagonista assoluto | Prima bozza di accordo

Fermo praticamente dal 2021, il nome di Ringhio Gattuso, gettonatissimo questa estate, torna di moda: panchina a vista.

Non allena una squadra dal 2022. Anche se l’annata precedente sulla panchina della Fiorentina di fatto non c’è mai salito: annunciato a fine maggio del 2021 non è arrivato a fine giugno, a causa di divergenze legate alle strategie di rafforzamento tecnico della squadra.

Al Valencia, dopo il classico anno sabbatico, è durato 18 partite, troppo pochi i 10 punti e un solo successo, rescissione d’uopo anche se va detto che il club levantino da tempo è una nobile decaduta del calcio spagnolo. Tant’è.

Nonostante un passato un po’ così, il nome di Gennaro Gattuso è girato nella sessione di calciomercato appena conclusa. Sembrava destinato in Arabia, tanto per essere uno in più, peraltro con l’Al-Hilal di Milinkovic-Savic, capolista della Saudi Pro League grazie al colpo grosso (4-3) in casa dei campioni in carica dell’Al-Ittihad, nell’ultimo turno di campionato.

Il suo nome, comunque, è stato inserito anche nella rosa dei papabili allenatori in predicato di salire sulla panchina Azzurro dopo le dimissioni del Mancio: era uno dei tre insieme a Montella, sappiamo tutti come è andata a finire, con Luciano Spalletti da poco presentato a Coverciano.

Un nuova destinazione

Il nome di Gennaro Gattuso è tornato di moda nella Terra d’Albione. Sì perché l’Everton con il pareggio (2-2) in trasferta contro il neopromosso Sheffield United, si è mosso (neanche poi così tanto) dal palo.

Fanalini di coda in Premier sono rimasti Luton e Burnley, ma l’Everton (insieme proprio allo Sheffield United) a un punto in classifica ha già sollevato molte critiche. La panchina di Sean Dyche è stata messa già in discussione e tra i nomi usciti in caso si allontanamento, c’è proprio quello di Ringhio Gattuso.

Un possibile ritorno in Italia

L’allenatore calabrese, però, potrebbe monitorare la situazione in Serie A, dove ha allenato davvero (Fiorentina a parte) squadre del calibro di Milan e Napoli, con i partenopei si è tolto lo sfizio di alzare perfino una Coppa Italia, prima che i problemi con dirigenza e stampa venissero a galla. Il possibile ritorno in Italia di Gennaro Gattuso potrebbe essere di importanza Capitale.

Mourinho, già criticato aspramente per un inizio con appena un punto in tre partite e ben due di queste in casa, ammesso e non concesso (così si vocifera) che termini la stagione, potrebbe andare via giugno. E La Roma non vuole farsi trovare scoperta: inizierà a breve i colloqui con Gattuso per la stagione che verrà, anche se dovesse precipitare la situazione, potrebbe perfino anticipare i tempi. Per questo, Ringhio attende, senza legarsi sin da subito con altri club. Everton ma non solo.