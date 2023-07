Finalmente Carlos Augusto: lascia il Monza per vincere lo scudetto | È (quasi) fatta

Palladino ha aperto all’addio del brasiliano, su cui è molto forte il pressing di una squadra italiana di vertice.

La Lega Serie A assegna, da qualche anno oramai, dei premi individuali alla fine di ogni stagione. Nell’ultimo campionato, come prevedibile, diversi di questi sono stati vinti da giocatori del Napoli: miglior difensore, miglior attaccante, miglior giocatore e miglior allenatore. Non esistono premi destinati alle società, ad esclusione di quello per il miglior terreno di gioco (vinto dall’Atalanta). Mettiamo il caso, però, che esistessero e che una delle categorie riguardasse “la sorpresa dell’anno”: quale squadra l’avrebbe vinto?

Non ci sono dubbi sul fatto che avrebbe trionfato il Monza, che con 52 punti è arrivato da neopromossa assoluta ad un passo dall’Europa. Un risultato ancor più straordinario se consideriamo che aveva raccolto un solo punto nelle prime sei giornate. L’arrivo di Raffaele Palladino in panchina ha cambiato decisamente le cose e, forse, ha dato il La ad una carriera straordinaria. Ne è sicuro Adriano Galliani, che nella sua conferenza stampa di presentazione, ha utilizzato un parallelismo coraggioso con Arrigo Sacchi.

Il Monza non era – e non lo è tuttora, vedremo tra qualche mese – la classica squadra neopromossa, basti pensare che è di proprietà della famiglia Berlusconi. Le campagne acquisti sono state importanti, basti pensare solo alla qualità dei giocatori che è stato in grado di attrarre: Cragno, Pablo Marí, Pessina, Sensi, Caprari, Petagna. Nessuna squadra che lotta per non retrocedere può permettersi il lusso di impegnarsi per riscatti del valore di oltre 45 milioni di euro.

Insieme agli investimenti importanti, però, sono arrivate anche le piacevoli scoperte. E una di queste è senza ombra di dubbio, Carlos Augusto.

Interesse dall’alto

Il brasiliano ha aiutato il Monza ad arrivare in alto e il Monza ha aiutato Carlos Augusto a mettersi in vetrina. Diverse squadre hanno mostrato interesse nei suoi confronti, ma l’unica che si è mossa concretamente è l’Inter.

Già a ridosso della finale di Champions League i nerazzurri avevano effettuato i primi sondaggi, con l’obiettivo di non farsi trovare impreparati in caso di partenza di Robin Gosens. La partenza dell’esterno tedesco, che interessa a diversi club di Bundesliga, potrebbe portare liquidità e liberare lo spazio in rosa per l’ex Corinthians. Lo stesso Palladino non ha nascosto la possibilità: «Se il suo bene è andare in un grande club, credo sia giusto che vada».

Una grande stagione

Nell’annata in cui tutti aspettavano Theo Hernandez, Gosens e Spinazzola, Carlos Augusto è stato in grado di mettersi in mostra come nessun altro, in un sistema che ha perfettamente esaltato le sue notevoli capacità di spinta.

In totale ha partecipato ad 11 gol della squadra, segnando 6 reti e confezionando 5 assist. Tra i giocatori difensivi, nessuno ha segnato quanto lui e solo Mario Rui ha confezionato più assist (6).