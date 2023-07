Finalmente Berardi: operazione segreta in Serie A | Scambio più 10 milioni

Sembrava destinato alla Lazio, ma poi non se n’è fatto più nulla. Ora, per il Nazionale azzurro si apre un’altra porta.

Domenico Berardi sembra rivivere una storia già vista e raccontata mille volte, almeno negli ultimi dieci anni. Stagione piena di note positive e di gol con la maglia del Sassuolo e la fascia da capitano al braccio, tante squadre interessate a lui, ma offerte troppo basse dei vari club per acquistarlo e convincere i neroverdi a cederlo.

E, così, mentre negli anni sono stati ceduti e accontentati i vari Locatelli, Frattesi, Zaza, Sansone, Raspadori, Boga, Scamacca, Defrel e altri ancora, lui è sempre rimasto in Emilia e ha continuato a segnare e far impazzire i propri tifosi.

Con la maglia del Sassuolo ha ormai raggiunto tutti i traguardi. La prima promozione storica in Serie A, le salvezza in serie, la qualificazione in Europa League e il record di reti segnate con la maglia neroverde. Come ogni anno, però, Berardi chiede di più e vuole il salto di qualità, vuole un club che gli permetta di giocare per vincere e di partecipare alle competizioni europee.

In passato è stato anche lo stesso Berardi a rifiutare proposte interessanti, ma di solito sono state le richieste troppo alte della società a spaventare i club interessati. Stessa storia quest’estate, dopo che ad inizio giugno, a margine dell’ultima partita della stagione, l’esterno della Nazionale aveva dichiarato apertamente di volere un club che faccia la Champions League.

Berardi, tramontate le piste Milan e Lazio

Tra fine maggio ed inizio giugno si era aperta un’interessante via che portava direttamente al Milan. Paolo Maldini, allora direttore dell’area tecnica rossonera, aveva intrapreso i dialoghi con il Sassuolo e con l’entourage del calciatore che ovviamente aveva dato il suo consenso al passaggio in rossonero. Poi, la svolta dirigenziale in casa Milan e i nuovi dirigenti che hanno preferito puntare su altri calciatori.

Nelle settimane successive, poi, sembrava praticamente fatto il suo passaggio alla Lazio. Sotto esplicita richiesta di Maurizio Sarri, che lo voleva per rinforzare i suoi esterni offensivi, i biancocelesti ci hanno provato, ma le richieste troppo alte del Sassuolo hanno fatto arenare la trattativa.

Berardi, ecco la nuova ipotesi

Dopo Milan e Lazio, però, sembra spuntare una nuova possibilità per Domenico Berardi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, la Roma di José Mourinho avrebbe fatto un sondaggio per il Capitano del Sassuolo.

I due club si stanno parlando per perfezionare l’affare che dovrebbe portare l’uruguayano Vina in neroverde. All’interno di quest’operazione potrebbe essere inserito, appunto, il nome di Berardi. L’idea sarebbe quella di uno scambio con un conguaglio di dieci milioni a favore del Sassuolo. I dialoghi sono aperti e vedremo cosa accadrà.