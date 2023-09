Finalmente Antonio Conte: bozza di contratto segretissima | In panchina dopo la sosta

Il tecnico leccese potrebbe presto tornare in panchina ed accettare una nuova sfida dopo la delusione vissuta in casa Tottenham.

Dopo la sessione di mercato estiva di calciomercato, ora a tenere banco finalmente è il campo. Le trattative, presunte o soltanto abbozzate, esistono ancora, ma nei mesi senza calciomercato, se non alcune residue operazioni con gli svincolati, a prendersi le prime pagine è soprattutto la situazione relativa agli allenatori.

Dopo gli esoneri di Blanc al Lione e Setiéne al Villareal, è arrivato anche il primo esonero nel nostro campionato. Si tratta di Paolo Zanetti che, dopo una tranquilla salvezza e un bel campionato ad Empoli nella passata stagione, in questa aveva cominciato malissimo e le quattro sconfitte in quattro partite, senza mai segnare, gli sono costate carissime.

In Toscana arriva Aurelio Andreazzoli che già, in tre fasi diverse della sua carriera, era stato allenatore dell’Empoli. Il tecnico romano era soltanto uno degli allenatori ancora senza panchina. Fanno parte di questa lista anche nomi illustri come Zinedine Zidane, Antonio Conte, Christopher Galtier, Julian Nagelsmann e Graham Potter.

Antonio Conte è reduce dalla delusione vissuta a Londra, sulla panchina del Tottenham. Un’esperienza durata poco più di un anno e che, a differenza di tante altre nella sua carriera (quasi tutte), non ha portato alcun titolo o successo. Un’esperienza che lo ha segnato profondamente e che gli ha fatto propendere per un periodo di pausa.

Conte, la pausa e l’0ccasione giusta

Ad agosto, dopo le dimissioni di Mancini da C.T. della Nazionale azzurra, è stato in lizza con Luciano Spalletti per un ruolo che aveva già ricoperto in passato nel biennio dal 2014 al 2016. La scelta della Federazione è poi ricaduta sull’ex tecnico del Napoli e Conte, rifiutando anche altre offerte, è rimasto senza panchina, continuando la sua pausa di riflessione.

Conte, però, si sa, è uno che vive soprattutto di stimoli e di sfide e siamo sicuri che non vede l’ora di sposare un progetto ambizioso, in una piazza importante e che bisogna assolutamente rilanciare dopo periodi poco proficui.

Conte, contatti segretissimi. Ecco dove va ad allenare

Proprio nel Napoli allenato fino a pochi mesi fa da Luciano Spalletti, a luglio è arrivato Rudi Garcia. L’ex allenatore, tra le altre, della Roma, però, ha cominciato la stagione in maniera non del tutto positiva. Due vittorie, una sconfitta ed un pareggio nelle prime quattro giornate, ma soprattutto una squadra che sembra soltanto lontana parente di quella meravigliosa ammirata fino a pochi mesi fa.

Sui social spopola già il #Garciaout, ma anche De Laurentiis, se le cose non dovessero migliorare, potrebbe presto decidere di prendere la situazione in mano e cambiare guida tecnica. Rudi Garcia, quindi, sembra avere già le settimane contate. Il Presidente azzurro potrebbe tornare sui suoi passi con un contratto monstre per Antonio Conte. Gli avvocati sarebbero già al lavoro per una bozza segretissima.