Finale Conference League 2022.23: dove vedere e quando si gioca West Ham- Fiorentina

La sfida tra Fiorentina e West Ham valevole per la finale di Conference League si disputerà mercoledì 7 giugno alle 21 alla “Eden Arena” di Praga. La diretta dell’incontro sarà garantita in chiaro su TV8. La si potrà poi seguire anche su Sky e in streaming su Dazn.

Quindici giorni al momento verità. La Fiorentina si giocherà la sua prima occasione per raggiungere la gloria in “Conference League” contro gli inglesi del West Ham United. I viola sono una delle tre formazioni italiane che, come non accadeva dal 1994 con Milan in Champions, Inter in Uefa e Parma in Coppa delle Coppe, hanno raggiunto la finale europea affiancando Inter in Champions e Roma in Europa League.

I gigliati arriveranno alla gara in terra ceca dopo essersi disputati la finale di Coppa Italia contro l’Inter mercoledì 24 maggio alle 21.

Nei rispettivi campionati la Fiorentina occupa l’ottavo posto con 49 punti mentre il West Ham è quindicesimo a quota 37. Quale è stato il cammino che ha permesso alle due compagini di approdare all’atto finale della contesa?

La Fiorentina è partita dal secondo turno degli spareggi estromettendo gli olandesi del Twente con un 2-1 al “Franchi” e un pareggio a reti bianche nel match di ritorno. Nel girone A a cui ha avuto accesso si è poi classificata seconda con 13 punti alle spalle dei turchi del Besiktas Istanbul con 13 punti frutto di quattro vittorie, un pareggio, uno stop , quattordici reti all’attivo e sei al passivo. Lungo il cammino i viola si sono sbarazzati progressivamente dei portoghesi dello Sporting Braga (4-0 in Portogallo e 3-2 a Firenze), dei turchi del Sivasspor (1-0 in casa e 4-1 in Turchia), dei polacchi del Lech Poznan nei quarti (4-1 a Poznan e 2-3 al Franchi) e, semifinale, degli svizzeri del Basilea (1-2 a Firenze, 3-1 dopo i supplementari al St Jakob Park).

Il West Ham si è guadagnato l’accesso alla fase a gironi superando il Viborg (3-1 in casa e 3-0 al ritorno) e, inserito nel B, si è classificato primo con 18 punti frutto di sei vittorie, zero pareggi, zero sconfitte, tredici reti segnate e quattro subite. Negli ottavi ha estromesso l’Aek Larnaca (2-0 in terra cipriota e 4-0 in casa), i belgi del Gent (1-1 all’andata in trasferta, poi 4-1 al ritorno) e in semifinale gli olandesi dell’Az 67 Alkmaar (già giustizieri della Lazio) con il punteggio di 2-1 in casa e 1-0 in terra olandese.

La Fiorentina fu la prima vincitrice della Coppa delle Coppe nel 1961 e torna in una finale dopo trentatrè anni.