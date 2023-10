Filo diretto Bergamo-Manchester: 50 milioni di euro | Altra cessione folle

Rasmus Hojlund potrebbe non essere l’unico ex Dea a lasciare l’Atalanta per volare a Old Trafford. Ten Hag ne vuole un altro.

Nuovo assalto ai gioielli di un’Atalanta che ogni anno cambia giocatori (e investe prendendone altri) e riesce a fare plus valenze incredibile, restando comunque competitiva. Al netto della sconfitta dell’Olimpico, la squadra di Gasperini ha mostrato nuovamente la sua competitività.

Colpita a freddo due volte a causa di un autogol di De Ketelaere e il primo centro in Serie A del Taty Castellanos, la dea non ha fatto una piega, si è messa lì prima a comandare il gioco, riaprendo la gara con un colpo di testa di Ederson. E trovando la rete del meritato pareggio con Kolasinac.

L’Atalanta ha avuto perfino le occasioni per vincerla la partita, prima di inchinarsi al prezioso gesto tecnico di Vecino. Un 3-2 che non dà punti, che fa andare i nerazzurri in sosta al sesto posto ma a soli quattro punti dalla zona Champions.

Presto per dirlo, ma c’è la forza sensazione che chi vuole ambire alla qualificazione per la Coppa con le Orecchie, dovrà fare i conti coi ragazzi terribili di Gasp, anche perché se l’Italia continuerà a scalare il ranking, potrà avere un club in più dall’UEFA in virtù della riforma delle coppe europee, previste per la prossima stagione.

Manchester United, non solo Rasmus Hojlund

Il Manchester United ha adocchiato un altro talento della Dea, dopo Rasmus Hojlund, che pagato lo scotto dell’ambientamento e nonostante un’altra annata difficile per i Red Devils, dilaniati anche da problemi di spogliatoio, i suoi gol sta cominciando a farli.

Il problema, semmai, che la difesa sta facendo acqua in ogni dove. Così i Diavoli Rossi starebbero pensando a Giorgio Scalvini, per la prossima stagione, se non addirittura per gennaio, anche se questa ipotesi appare davvero poco percorribile. Per tutta una serie di motivi.

Nuova offensiva del Manchester United

L’Atalanta non ha nessuna intenzione di cedere Scalvini a gennaio. Lo stesso difensore, che l’11 dicembre compirà 20 anni, sta benissimo a Bergamo. Inoltre non c’è soltanto il Manchester United, ma tante big d’Europa, senza dimenticare Inter e Juventus.

Ma c’è un vantaggio che i Diavoli Rossi possono sfruttare, ossia i soldi. Secondo i tabloid inglesi, il Manchester United avrebbe pronta un’offerta folle da 43 milioni di sterline per prendere Scalvini, andando ben oltre i 30 milioni di euro offerti questa estate dal Paris Saint Germain. Prossima settimana c’è Inghilterra-Italia per le qualificazione a Euro 2024, chissà che emissari dello United non vadano a Wembley per il Nazionale Azzurro.