Ufficiale, Covid-19: nuovo protocollo FIGC per tamponi e ritorno in gruppo

La FIGC ha aggiornato il protocollo già in essere nella scorsa primavera alle necessità di questo periodo. Alcune novità riguarda la procudura per i tamponi ed il ritorno in gruppo degli atleti.

Vi sono alcune sostanziali differenze, sia per quanto riguarda gli allenamenti che per le partite. La FIGC ha deciso di emanare questo nuovo protocollo in seguito alle nuove disposizioni. Il dpcm, oltre alle circolari del Ministero della Salute.

In definitiva, oltre ai normali tamponi, le società possono utilizzare i cosiddetti “tamponi rapidi”. Questi possono essere effettuati sia nella fase di test precedenti la gara, sia per quelli nel giorno stesso della partita, con positività al covid-19 accertata.

Per quanto riguarda la questione del rientro in gruppo, si fa riferimento alla circolare del 12 ottobre del Ministero della Salute. In essa si afferma come gli asintomatici possano rientrare in gruppo dopo 10 giorni di isolamento. Non è più necessario far trascorrere i 14 giorni precedentemente annunciati. Ovviamente rimane obbligatoria l’accertamento della negatività la tampone.

Per i sintomatici, sempre 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, con l’aggiunta di tre senza sintomi e un tampone negativo.

