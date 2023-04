Feyenoord-Roma, dove vederla, pronostici e formazioni

Feyenoord- Roma sarà trasmessa con inizio alle 18.45 in tv su Dazn, Sky Sport Football, Sky Sport 4Km Sky Sport canale 252 e su streaming su Dazin e Sky Go.

Si rivedono dopo circa un anno. Feyenoord contro Roma. Roma contro Feyenoord. Il sorteggio le ha volute l’una contro l’altra armate in “Coppa Uefa” dopo averle viste opposte nella finale di “Conference League” della scorsa stagione con i giallorossi trionfatori per 1-0 grazie alla rete di Nicolò Zaniolo.

Gli olandesi sono quindi affamati di rivincita, i giallorossi vogliono invece concedersi il bis. Il primo atto della sfida andrà in scena giovedì 13 aprile alle 18.45 al “Feijenoord Stadium” di Rotterdam. Gli olandesi hanno i giorni scorsi espresso intenzioni bellicose. E l’auspicio diventa quindi che resti una semplice partita di calcio senza derive del tutto estranee al mondo della sfera di cuoio come il danneggiamento della fontana della Barcaccia di Roma da parte di alcuni facinorosi della squadra di Rotterdam dopo la sconfitta della finale di “Conference league”.

In “Eredivisie” la squadra biancorossa sta viaggiando a mille occupando il primo posto con 67 punti e otto di vantaggio sul tandem Ajax- Psv Eindhoven, la Roma è invece terza a quota 53 punti alle spalle di Napoli e Lazio.

Le due squadre sono approdate ai quarti in modo un po’ differente. Il Feyenoord ha messo le mani sul gruppo F con otto punti aggiudicandosi il primo posto per maggior numero di reti segnate, 13 e grazie a due vittorie, altrettanti pareggi e altrettante sconfitte. La Roma si è invece classificata seconda nel gruppo C alle spalle del Betis Siviglia con dieci punti in virtù di tre vittorie, un pareggio , due sconfitte, undici reti segnate e sette subite (contro le nove del Feyenoord nel suo gruppo). Negli ottavi di finale la squadra di Rotterdam si è sbarazzata disinvoltamente degli ucraini dello Shaktar Donetsk con un pareggio all’andata per 1-1 in trasferta e un netto 7-1 a favore in casa. La Roma ha invece spazzato via la Real Sociedad imponendosi per 2-0 all'”Olimpico” e pareggiando a reti bianche al ritorno a San Sebastian.

La Roma schiererà Ibanez in difesa e ritrova Abraham e Pellegrini. Feyenoord con i suoi due goleador della “Eredivisie” Gimenez (dieci reti) e Kokcu (otto) ai nastri di partenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FEYENOORD: Wellenreut, Pederse, Trauner, Hancko, Hartman, Kokcu, Szymanski, Wieffer, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All.Arne Slot.

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. All.Josè Mourinho.

Arbitro: Josè Maria Sanchez Martinez (Spagna)