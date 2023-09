“Fatto un grandissimo errore”: Mancini e il disastro dopo la firma con l’Arabia | È successo tutto in poche ore

L’era Spalletti è cominciata a Coverciano, ma si parla ancora dell’esperienza Azzurra del Mancio, a cui è mancato il lieto fine.

Luciano Spalletti è tornato a Coverciano, da lui stessa definita l’Università del calcio, anche se ha decritto il momento come un’emozione indescrivibile dal momento che è a Coverciano non per tenere una lezione del corso, ma per allenare la Nazionale e portarla, nell’immediato futuro, agli Europei 2024, in programma dal 14 luglio al 14 agosto in Germania.

Prima convocazione per il difensore della Lazio Nicolò Casale, che nel 2022 era già stato chiamato per due stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale, riecco Zaccagni, Biraghi, Gianluca Mancini e Locatelli.

Non ci sono più Verratti (in rotta anche con il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che ha candidamente ammesso che il pescarese non giocherà più, almeno finché ci sarà lui al Parco dei Principi), Jorginho e Bonucci, neo acquisto dell’Union Berlin.

Nei primi allenamenti di Coverciano, il nuovo commissario tecnico dell’Italia ha portato subito la sua visione e un presumibile 4-3-3: ne ha parlato con i suoi nuovi giocatori, compreso Barella, uscito malconcio dalla sfida contro la Fiorentina; a quanto pare le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’eco del Mancio ancora non si spegne

Nazionale al completo, dunque, a disposizione c’è anche Niccolò Zaniolo, ultimo ad aggregarsi a Coverciano, in vista del doppio – importantissimo – impegno per le Qualificazioni ad Euro 2024: il 9 settembre proprio con la Macedonia del Nord (galeotta per il Mancio ai fini del Mondiale) e il 12 settembre con l’Ucraina.

Gruppo sereno e concentrato a Coverciano, servono sei punti per restare in corsa per il prossimo Europeo, niente calcoli ma anche niente errori. Eppure dell’eco della fine dell’esperienza del Mancio con l’Italia, tiene ancora banco

Un altro attacco

“Mancini ha commesso un grandissimo errore”. L’ultimo attacco a Roberto Mancini è di un severo Fabio Capello: “Ha accusato il presidente della federazione dicendo che non sentiva la fiducia quando in realtà sarebbe stato più semplice dire che aveva ricevuto un’offerta a cui non poteva dire di no”.

Unanimi i commenti, quasi tutti contro il modus operandi dell’ormai ex commissario tecnico della Nazionale, ufficializzato e presentato in pompa magna – proprio come Luciano Spalletti – dall’Arabia Saudita. Capello affonda il coltello: “Si è arrampicato sugli specchi accusando il presidente e la federazione di non sentire più la fiducia e di avergli cambiato lo staff. Spalletti? Sono contento”.