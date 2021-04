Fastbet Scommesse: Recensione e Bonus Benvenuto

Il sito di Scommesse Sportive Fastbet è nato nel 2019 ed è il nuovo bookmaker italiano di proprietà della società Replatz S.r.l che opera già da diversi anni nel settore.

Informazioni su Fastbet:

Nonostante la giovane età Fastbet punta ad affermarsi da subito come uno dei punti di riferimento del settore scommesse sportive online grazie alla piattaforma sviluppata da un team di esperti del settore betting con diversi anni di esperienza. Fastbet ha regolare concessione ADM per il gioco a distanza GAD 15234.

Il palinsesto offerto da Fastbet è davvero completo e oltre alle classiche scommesse sportive con quote antepost e live di tutti i principali eventi sportivi si può scommettere sull’ippica, virtual betting, gratta e vinci.

Inoltre su Fastbet sono presenti i migliori giochi di casino online che comprendono slot machine, roulette, blackjack, baccarat, poker online ed è possibile giocare anche al Casino Live con croupier dal vivo.

Bonus per Scommettere:

5€ alla Registrazione + 100% sul Primo Deposito +10% di Cashback

Fastbet Recensioni:

La piattaforma di gioco offerta da Fastbet risulta molto semplice ed intuitiva da utilizzare e consente di scommettere su una variegata quantità di giochi quali:

Scommesse sportive

Scommesse sportive Live

Slot Machine

Casinò

Casinò Live

Poker

Virtual Bet

Ippica

Giochi di carte

Bingo

Lotterie (Gratta e Vinci, 10 e Lotto, Lotto, Millionday)

Come registrarsi e aprire un conto gioco su Fastbet:

Aprire un conto gioco su Fastbet è davvero semplice e immediato.

Una volta entrato sulla pagina ufficiale Fastbet.it basta cliccare sul pulsante “Registrati” e vi apparirà il modulo di registrazione dove inserire i propri dati personali.

Fastbet Registrazione nuovo account

Oltre a tutti i dati personali, residenza, contatti, come utente per attivare il nuovo conto gioco è necessario verificare l’identità inviando un documento di identità per verificare la maggiore età.

Nell’ultimo passaggio si potrà scegliere il Bonus di Benvenuto e fissare l’autolimitazione all’importo che si può depositare settimanalmente.

Dopo di che sulla email specificata in fase di registrazione si riceverà un link per attivare il proprio conto gioco.

Questi i passaggi per la registrazione su Fastbet:

Accedere al sito fastbet.it

Cliccare su Registrati

Inserire i propri dati personali

Scegliere il bonus di benvenuto e l’autolimitazione dei versamenti settimanali

Spuntare Termini e Condizioni, Maggiore Età e Privacy

Cliccare su Registrati

Attivare il conto gioco cliccando sul link ricevuto tramite email



Bonus scommesse Fastbet:

Quello che contraddistingue Fastbet da tutti gli altri bookmakers presenti sul mercato italiano è il Super Bonus di Benvenuto che si suddivide in 3 offerte:

5€ Bonus alla registrazione Bonus sul primo deposito fino a 100€ Cash-Back tutti i mesi per 12 mesi

Come usufruire dei Bonus nel dettaglio:

1 – Fastbet offre ai nuovi utenti che registrano un nuovo conto gioco 5€ Free

Fastbet Bonus 5€ Free alla Registrazione

I 5€ di Bonus omaggio si ricevono subito dopo la convalida del conto gioco e la verifica dell’identità.

5€ Free di cui 2€ da utilizzare per le scommesse sportive e 3€ per provare le slot machine.

Questo Bonus non è prelevabile subito ma dovrà essere prima giocato almeno una volta entro 7 giorni dalla ricezione.

2 – Bonus al primo deposito fino a 100€

Fastbet Bonus 100€ Primo Deposito

Fastbet offre ai nuovi iscritti che effettuano un primo deposito un bonus del 100% fino a 100€ di cui 50€ da utilizzare sulle scommesse sportive e 50€ per le slot machine.

Il Bonus si riceverà subito dopo il primo deposito se effettuato con i seguenti metodi di pagamento: carta di credito, postepay o paypal.

Come sbloccare il Bonus:

– per la parte scommesse si sblocca giocando per 5 volte il valore del bonus entro 7 giorni su puntate con quote minime 1.50.

– la parte slot machines si sblocca giocando per almeno 7 volte il suo valore entro 7 giorni a step pari al 20% del valore.

Quindi, ad esempio, se depositi 20 euro, devi giocare 50€ in scommesse (5 x 10€) e 70€ (7 x 10€) sulle slot entro 10 giorni.

3 – 10% di Cash Back per i primi 12 mesi di giocate vinte su sport, casinò o slot machines.

Fastbet Cash Back

Il Cash Back è così strutturato del 10% per 12 mesi è così strutturato:

si riceverà il 10% dell’importo giocato – vinto su scommesse sportive, casinò o slot machine.

verrà calcolato per le giocate effettuate alle scommesse “SPORT” e al casinò nelle pagine “SLOT”, “CASINO” e “CASINO LIVE”

verrà rilasciato entro il giorno 5 di ogni mese se di importo uguale o superiore a 20€.

Il cach back non è subito prelevabile ma dovrà essere giocato almeno una volta.

Esempio Bonus corretto:

giocato 300€ – vinto 100€

BONUS = (300€ – 100€) x 10% = 20€

Esempio NO bonus cach back:

giocato 300€ – vinto 400€

BONUS = 0€

Bonus multiple fino a 130%

Fastbet Bonus Scommesse Multiple

Oltre ai fantastici bonus di benvenuto, Fastbet offre anche un Bonus sulle scommesse multiple che ti permette di riceverà fino al 130% di Bonus.

Per ottenere il Bonus multiple bisogna giocare una schedina con almeno tre eventi con quota pari o superiore a 1.20.

Più eventi si aggiungono più aumentano le eventuali vincite.

Il sistema calcolerà automaticamente la vincita potenziale comprensiva di Bonus.

Questo il prospetto del Bonus Multipla che si riceverà in base al numeri di eventi scelti:

EVENTI BONUS % 3 1% 4 2% 5 5% 6 10% 7 15% 8 20% 9 25% 10 30% 11 35% 12 40% 13 45% 14 50% 15 55% 16 60% 17 65% 18 70% 19 75% 20 80% 21 85% 22 90% 23 95% 24 100% 25 105% 26 110% 27 115% 28 120% 29 125% 30 130%

Fastbet App:

Trattandosi di una realtà giovanissima, Fastbet non ha ancora sviluppato una sua app.

Nonostante ciò è possibile accedere tranquillamente alla versione ottimizzata del sito utilizzando il browser presente sul proprio smartphone o tablet Android od iOS.

Fastbet scommesse sportive:

Pannello Fastbet Scommesse Sportive

La sezione di Fastbet dedicata alle scommesse sportive e alle scommesse live è ovviamente ricchissima e consente di scommettere sulla maggior parte degli sport internazionali.

Il palinsesto scommesse di Fastbet.it comprende numerosi sport individuali e di squadra, dal calcio al tennis, passando per la pallacanestro, la pallavolo, l’hockey, il baseball, il football ma anche gli eSports che oggi vanno per la maggiore: Dota2, League of Legends, Starcraft.

Inoltre Fastbet vanta una sezione di scommesse sull’Ippica tra le più complete ed un’altra dedicate alle scommesse virtuali (Virtual Bet).

E’ possibile selezionare lo sport su cui si vuole scommettere sia dal menù laterale di sinistra a tendina dove troverete sia i “Campionati Principali” che il “Menu Sport” completo.

Una volta selezionato lo sport o campionato compariranno tutti gli eventi presenti e selezionando l’evento appariranno tutte le quote disponibili in antepost o live e potrai decidere su cosa e quanto puntare.

Una grande novità di Fastbet sono i Virtual games sui quali possono essere effettuate scommesse Virtuali (Virtual Bet). Questi giochi sono molto graditi da chi vuole scommettere anche nei giorni che non ci sono eventi sportivi in palinsesto o da chi vuole scommettere e conoscere l’esito della puntata in pochissimi minuti.



Tra i giochi virtuali presenti su cui si può scommettere ci sono: campionato, corsa cavalli, corsa cani, calcio, corsa levrieri, auto, trotto, ciclismo.

Tra gli sport su cui è possibile scommettere con Fastbet ci sono:

calcio

tennis

basket

volley

hockey sul ghiaccio

baseball

football americano

football australiano

pallamano

rugby

automobilismo

motociclismo

beach volley

biathlon

calcio a 5

ciclismo

cricket

e-sports

freccette

golf

pallanuoto

pugilato

salto con gli sci

snooker

tennis da tavolo

Fastbet Casinò Online

La sezione Casinò di Fastbet è sicuramente una delle migliori presenti online. Cliccando sulla voce CASINO potrete infatti accedere a ben 71 giochi realizzati da Playtech. Eccoli:

Epic Ape Sacred Stones White King Buckle Up Baccarat Diamond Bet Golden Tour Tiger Claw Maji Wilds Tiki Paradise Don Qixote Cash Back Jungle Giants Neon Life Free Chip Blackjack Murder Mistery Lucky Lucky Heart of the Jungle Santa Surprise Treasures of the Lamps Galactic Streak Casino Hold ‘Em Vacation Station Black Jack Surrender Dragon Champions Hot Gems Jurassic Island Luminous Life Zhao Cai Jin Bao Wild Wishes Ways of the Phoenix Stars Awakening Cashback Blackjack Magical Stacks Hologram Wilds Jacks or Better Berry Berry Bonanza Secrets of the Amazon Age of Egypt Premium Roulette Premium Black Jack Jekyll e Hyde Upgradium Plenly o’ Fortune Black Jack Surrender Nostradamus Prophecy Slot A Night Out 7 e mezzo Highway Kings Gem Heat Wild Beats Da Vinci’s Vault Rome & Glory Miss Fortune Legacy of the Wild Buffalo Blitz Cat Queen Royal Respin Deluxe Classic Roulette Halloween Fortune II Quantum Roulette Instant Play Captain’s Treasures Great Blue Wolves Blackjack Anaconda Wild Premium Roulette American Halloween Fortune White Lion II Lotto Madness Astrobabes

Fastbet Casino Live

Anche per quanto riguarda il Casinò Live, Fastbet presenta una ricchissima offerta:

Live Roulette Live Black Jack Live Baccarat Baccarat Power Black Jack First Person Roulette Dragon Tiger Roulette First Person Lightning First Person Baccarat Ultimate Texas Hold’Em Super Sic Bo Casino Hold’Em Carribbeand Stud Poker Infinite Black Jack Baccarat Dream Catcher Free Bet Black Jack Megan Ball First Person Craps Wheel of Fortune Bet-on-Poker Black Jack Dream Catcher French Roulette Three Cards Poker 2 Hand Casino Hold’Em Lightning Roulette Double Ball Roulette Craps Casino Hold’EM First Person Top Card Instant Roulette Dice Duel First Person Dragon Tiger War of Bets First Person Black Jack Crazy Time No Commission Baccarat Monopoly Live First Person Mega Ball Slingshot Auto Roulette Top Card Deal Or No Deal Lighting Dice Side Bet City American Roulette Lightning Baccarat

Fastbet Poker

La sezione Poker di Fastbet è composta da 6 diversi giochi. Eccoli

Bet-On-Poker Casino Hold’Em Carribbeand Stud Poker Ultimate Texas Hold’Em Three Card Poker Texas Hold’Em Bonus

Fastbet depositi e prelievi

Fastbet, come ogni bookmaker degno di essere chiamato tale, garantisce ai suoi clienti transazioni sicure, accettando i più comuni metodi di pagamento a partire da un minimo di 10€.

COME RICARICARE

Cliccare su DEPOSITA e utilizzare:

Carte di credito (Visa, Mastercard, Visa Electron)

PostePay

PayPal

Neteller

Skrill

COME PRELEVARE

Utilizzare gli stessi metodi di pagamento del deposito senza il pagamento di alcuna commissione. I tempi di accredito variano a seconda del metodo di pagamento scelto.

Fastbet è sicuro?

Se vi state chiedendo se Fastbet sia una piattaforma di scommesse online sicura ed affidabile la risposta è certamente sì.

Fastbet opera infatti con regolare concessione ADM – GAD 15234 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e aderisce al protocollo Gioco Responsabile sia per quanto riguarda l’autolimitazione che per il supporto in caso d’aiuto.

Giovanissimo, ma composto da un team di esperti operante da anni nel mondo del betting online, Fastbet propone un ambiente di gioco sicuro caratterizzato da generatori di numeri casuali certificati (RNG), controlli antiriciclaggio e antifrode che proteggono lo scommettitore durante ogni fase di gioco.

Servizio clienti Fastbet

Il Servizio Assistenza Clienti di Fastbet è attivo tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:30 e si può contattare in diversi modi:

Telefono: 0424 194 1072

Email: info@fastbet.it

Telefax: 0424 582 405

Telegram: 333 460 0782

Live Chat

Sede legale: Replatz S.r.l. – Via Quartiere Cremona, 5 – 36027 Rosà (VI) P.IVA IT02806270241

Licenza ADM: concessione nr. 15234

Cosiderazioni finali su Fastbet:

In conclusione possiamo dire che Fastbet è un ottimo bookmaker italiano serio ed affidabile sul quale possiamo registrarci e scommettere in massima tranquillità grazie agli altissimi standard di sicurezza beneficiando tra l’altro di quote più alte e convenienti confrontate agli altri bookmakers.

La piattaforma di qualità ottima e intuitiva è davvero semplice da utilizzare.

Ricordiamo che Fastbet opera sul territorio italiano con la concessione ADM per il gioco a distanza GAD 15234.

Caratteristiche: FASTBET Fornitori Software Playtech

Evolution Gaming

Medialivecasino

BetGames.Tv Bonus di Benvenuto 1) Fastbet Bonus senza deposito (Bonus 5€ Free)

2) Bonus Fastbet 100% fino a 100€

3) Fastbet 10% Cashback 12 mesi Società gestore Replatz s.r.l. Indirizzo Via Quartiere Cremona, 5 – 36027 Rosà (VI) Assistenza Clienti (dalle 09:00 alle 19:30) Telefono: 0424 194 1072

Email: info@fastbet.it

Telefax: 0424 582 405

Telegram: 333 460 0782

Live Chat Deposito Minimo 10€ Commissioni No Eventi per scommettere Calcio, basket, volley, hockey su ghiaccio, automobilismo, motociclismo ecc. Cashback Sì (10% sul giocato-vinto per 12 mesi solo se uguale o superiore a 20 €) App No

Migliori Bookmakers AAMS