Fascia da capitano e titolare assoluto: D’Ambrosio resta in Serie A | Colpaccio salvezza

Dopo l’addio malinconico all’Inter, il terzino ex Torino ha ricevuto diverse offerte ed una sembra la più convincente.

Undici stagioni in Serie A, tra Torino e Inter, quasi 300 presenze nella massima serie e, tra tutte le competizioni, con la maglia nerazzurra. Danilo D’Ambrosio è uno dei calciatori più esperti ancora in attività e fa della sua duttilità e della sua intelligenza calcistica le sue doti migliori.

Braccetto destro in una difesa a tre, terzino destro in una difesa a quattro, quinto di destra a centrocampo in un 352 (o 343). Questi i ruoli svolti in carriera in maniera proficua e senza mai far mancare il suo importante apporto e contributo.

Ora, a quasi 35 anni, difficilmente potrebbe agire per una partita intera come laterale a tutta fascia, ma all’occorrenza è un ruolo che Danilo può ricoprire anche a gara in corso. Così come ha fatto nell’ultima stagione nerazzurra in cui Simone Inzaghi lo ha spesso chiamato in causa quando ne ha avuto bisogno e lui ha sempre risposto presente.

Fondamentale soprattutto con Pioli e Spalletti, prima alternativa con Antonio Conte, uomo squadra e spogliatoio con Simone Inzaghi. D’Ambrosio è stato un professionista ed un interista esemplare e, dopo l’addio ai nerazzurri, ha confessato di esserne sempre stato tifoso e di aver desiderato di terminare la carriera a Milano.

D’Ambrosio, le alternative per il futuro

Così non è stato e, quindi, D’Ambrosio terminerà la carriera altrove. Il difensore napoletano si sente ancora a tutti gli effetti un calciatore e vuole rendersi utile e indispensabile. In queste settimane, dopo l’ufficialità dell’addio all’Inter, sono state diverse le squadre accostate a lui.

Dal Napoli alla Lazio, soprattutto, dalla Sampdoria al Bologna. Il mercato è ancora aperto e lo sarà per un altro mese abbondante e una soluzione per D’Ambrosio si troverà sicuramente. Nelle ultime ore, però, sembra essere spuntata un’ipotesi che lo convince più di altre.

D’Ambrosio, ecco l’offerta irrinunciabile

Il Genoa di Alberto Gilardino, infatti, sarebbe pronto ad offrirgli fascia da capitano e titolarità indiscussa. Dopo gli addii di Criscito e Sturaro, infatti, i rossoblu hanno bisogno di uomini d’esperienza per affrontare al meglio il campionato di Serie A, dopo la promozione. Uomini che conoscano la categoria e che possano traghettare la squadra verso una salvezza tranquilla.

Dopo i colpi Martin e Retegui, quindi, Gilardino ha chiesto esperienza e carisma e la società sta cercando di convincere Danilo D’Ambrosio per portare queste caratteristiche in Liguria.