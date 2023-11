“Faremo di tutto per prenderlo”: annuncio Thiago Silva | La trattativa va speditissima

L’ex grande difensore del Milan è corteggiato da tante squadre che vogliono fargli firmare l’ultimo contratto della carriera.

Ancora un anno, un’ultima stagione, questa, e poi la sua straordinaria carriera in Europa sarà ufficialmente finita. Lui può essere considerato sicuramente uno dei difensori più forti del nuovo Millennio, ma soprattutto del decennio scorso.

I tifosi del Milan lo amano ancora e lo hanno visto esordire in Europa con la maglia rossonera. Hanno poi sognato di averlo come simbolo, Capitano e bandiera e degno erede di una dinastia di grandissimi difensori che comprende Baresi, Costacurta, Maldini e Nesta.

Le cose non sono andate così, ma Thiago Silva resterà per sempre nei cuori di tutti i tifosi del Milan. Arrivato in Italia nel gennaio 2009, portato e scoperto da Leonardo, il brasiliano esordisce ad inizio della stagione 2009/2010 e con la maglia rossonera ne disputa tre, conquistando uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana.

Poi, nell’estate 2012, Berlusconi e Galliani sono costretti a vendere e Thiago passa, insieme ad Ibrahimovic, al Paris Saint Germain. Anche a Parigi diventa bandiera e capitano, vince campionati su campionati, ma non riesce mai ad alzare la coppa dalle grandi orecchie che per lui diventa una vera e propria ossessione.

Thaigo Silva, ultimo anno in Europa

Quando a Parigi non credono più in lui e nella sua affidabilità, lo sceglie il Chelsea e con i Blues vive una seconda giovinezza. Riesce finalmente a vincere ed alzare al cielo la Champions League e realizza il sogno più grande della sua carriera. Anche a Londra, manco a dirlo, diventa Capitano e bandiera e ci resta nonostante le ultime due difficilissime stagioni.

Nonostante i suoi 39 anni, compiuti a settembre, Thiago Silva resta il difensore più affidabile del Chelsea e ancora uno dei più forti dell’intera Premier League. Il tempo per lui sembra non passare mai, ma a giugno 2024 sarà sulla soglia dei 40 anni e probabilmente sarà costretto a dire addio al calcio europeo.

Thiago Silva, le dichiarazioni del Presidente

Il contratto in scadenza con il Chelsea non sarà rinnovato, ma per Thiago, probabilmente, non sarà ancora arrivato il momento di smettere. L’opzione al momento più percorribile, per firmare l’ultimo contratto della sua carriera, porta alla Fluminense, ultima sua squadra in Brasile prima del passaggio al Milan. Il club fresco vincitore della Copa Libertadores, in cui militano Felipe Melo e Marcelo, lo vorrebbe per la prossima stagione.

Ad ammetterlo è stato, a margine di un’intervista al Charla Podcast, su Youtube, Mário Bittencourt, presidente del club carioca, che su Thiago dice: “Tutti sanno che ci ho provato un paio di volte e continuerò a provarci. E’ un grande atleta performante. Vogliamo davvero che venga qui l’anno prossimo e farò di tutto per portarlo, ma sta anche a lui voler venire da noi”.