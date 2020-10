Consigli Fantacalcio 6° giornata Serie A 2020-21

Consigli Fantacalcio sesta giornata – La Serie A 2020-21 si avvia verso la disputa della sesta giornata, che ha come piatto forte un interessante Roma-Fiorentina in programma domenica, alle ore 18:00.

Consigli Fantacalcio Crotone-Atalanta

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, D. Zapata. Allenatore: Gasperini

Il Crotone è rimasto scottato dalla sconfitta patita contro il Cagliari, ma ha trovato in Messias un uomo su cui fare affidamento. Nell’Atalanta, in cerca di riscatto dopo due sconfitte di fila, occhio a Muriel, che potrebbe essere la sorpresa di giornata.

Consigli Fantacalcio Inter-Parma

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Nainggolan, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. Allenatore: Liverani

Sembrerà una banalità, ma impossibile non puntare su Lukaku: l’attaccante belga è davvero “on fire” e sta risolvendo varie matasse intricate. Occhio nel Parma a Cornelius, rientrato titolare contro lo Spezia: avrà fame di gol.

Consigli Fantacalcio Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allentore: Pioli

Nell’Udinese brilla la stella di Roberto Pereyra, apparso particolarmente in forma durante quest’ultimo periodo. Il Milan si affida invece alla coppia Leao-Ibrahimovic, col giovane portoghese particolarmente ispirato.

Consigli Fantacalcio Spezia-Juventus

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Agoume, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ramsey; Morata, Dybala. Allenatore: Pirlo

Occhio al giovane Pobega, nello Spezia, che potrebbe offrire una grande prestazione. Nella Juventus, gli uomini più in forma sono senza dubbio Danilo e Morata.

Consigli Fantacalcio Torino-Lazio

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Lukic; Verdi; Belotti, Zaza. Allenatore: Giampaolo

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Andreas Pereira, Fares; Correa, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi

Il “Toro” si affiderà, come sempre, alle giocate del “Gallo” Belotti per risollevare le sorti della propria classifica. La Lazio dei tanti assenti si aggrappa invece al talento di Correa per sperare di rilanciarsi nella parte sinistra della graduatoria.

Consigli Fantacalcio Napoli-Sassuolo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Nel Napoli ha spiccato il talento di Lozano, rivitalizzato dal nuovo ruolo che Gattuso gli ha trovato in campo. Nel Sassuolo occhio a Boga, obiettivo di mercato dei partenopei.

Consigli Fantacalcio Roma-Verona

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Iachini

La Roma si gode Pedro e Mkhitaryan, assi nella manica di Paulo Fonseca. La Fiorentina si aggrappa di nuovo a Ribery, lasciato in tribuna contro l’Udinese, ma confida altresì nel “magic moment” di Gaetano Castrovilli, due gol e un assist nell’ultima gara di campionato.

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Genoa

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Pjaca. Allenatore: Maran

“Derby della Lanterna” che potrebbe essere acceso tanto dall’esperienza di uomini come Quagliarella e Pandev, che dal talento di giovani come Damsgaard e Pjaca. Staremo a vedere…

Consigli Fantacalcio Verona-Benevento

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Dawidowicz, Empereur; Lazovic, Vieira, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi

Juric si affida ancora a Kalinic, supportato dalla coppia Zaccagni-Barak. Occhio al possibile ingresso di Favilli, a segno contro la Juventus. Il Benevento si gode invece lo splendido stato di forma mostrato da Caprari e Lapadula, auspicandosi possa proseguire anche lunedì sera, giorno della partita.

