Fantacalcio, i peggiori difensori Serie A 2020/2021

Difensori e flop al Fantacalcio 2020-2021: in questo articolo andiamo ad esaminare quali sono i difensori che hanno deluso di più in questo inizio di Serie A e che hanno preso una media voti più bassa

Il fantacalcio regala gioie ma anche dolori durante tutto il suo svolgimento. Non sempre si riesce a vincere grazie ai colpi dei fuoriclasse.

Infatti molto spesso coloro che pensavamo fossero dei fenomeni finiscono per rivelarsi dei veri e propri flop.

Il ruolo del difensore. tra l’altro, viene spesso emarginato ma è fondamentale per la difesa del gioco e per non subire reti.

Avere difensori che non rendono potrebbe compromettere il punteggio dell’intero fantacalcio. A essere fondamentale sono anche le difese delle squadre in cui loro giocano, come quelle di medio-bassa classifica.

Attualmente la difesa peggiore è il Benevento con 20 reti al passivo, seguono poi Crotone e Cagliari. Anche l’Atalanta ha molti gol subiti nonostante la posizione elevata in classifica possibile grazie ai gol segnati.

In seguito a tutti questi dati, ecco la classifica dei peggiori difensori che stanno deludendo al fantacalcio.

Peggiori difensori al Fantacalcio chi sono:

Tra i peggiori difensori troviamo sicuramente è Simone Jacoponi del Parma che ha una media di 5. Il Parma quest’anno ha preso qualche gol di troppo, 13, e segnandone pochi ossia 8. Anche Cristian Maggio ha la stessa media per via dei tanti gol presi dalla squadra sannita. L’ex Napoli ha una media che di circa 4,83. Poco più alta Fabio Depaoli dell’Atalanta, Aleksander Kolarov dell’Inter e Paolo Faragò del Cagliari. I primi due hanno una media voto di 5,12. L’ultimo, invece, leggermente più alta ossia 5,17.

Anche il Torino sta facendo una stagione sottotono. 16 rete prese dai granata segno anche di una difesa che traballa. Infatti Rodrigues ha una media di 5,2. Stefano Denswil del Bologna, Alessandro Tuia del Benevento e Luca Morrone del Crotone hanno una media di 5,25 giocando quasi sempre da titolari fissi. Chiude la classifica Danilo del Bologna con una media di 5,29.

