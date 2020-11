Fantacalcio, il modificatore di difesa: cos’è, come funziona e si utilizza

Uno dei tanti modi per giocare a Fantacalcio è quello di inserire il modificatore in difesa. Un metodo alternativo per rendere importanti le difese costruite dai fantallenatori. Come si usa?

La difesa è, spesso, trascurata durante un’asta. Si punta tutto su quei 3/4 terzini che possono garantire bonus alla propria squadra e si conclude con una sfilza di nomi da acquistare a pochissimi crediti per non perdere budget in vista del centrocampo e dell’attacco.

Chi ne risente di più sono, sicuramente, i difensori centrali che vengono acquistati a prezzi modesti e con pochissima voglia, da parte dei partecipanti, di fare asta.

Da un po di tempo, però, è nata la possibilità di aggiungere una nuova regola al vasto mondo delle Fanta-Leghe: la regola del modificatore in difesa.

Questo espediente non è altro che un bonus aggiuntivo a quelli più tradizionali (gol, assist…) e si attiva nel momento in cui si schierano moduli comprendenti almeno quattro difensori.

Niente 3-4-3 o 3-5-2; se vuoi vincere il miglior attacco è la difesa e, per questo, bisogna puntare su moduli come il 4-3-3 o persino il 5-3-2!

Il bonus viene calcolato in base alla media voto ottenuta dai propri difensori, senza applicare bonus o malus. Non è importante, dunque, che il difensore segni, ma è importante che sia costante nei voti e nelle prestazioni.

Ecco perchè un Koulibaly, un De Vrij o tanti altri centrali di grande caratura, possono fare maggiore differenza rispetto ad un terzino con il bonus “facile” ma discontinuo.

La media voto si ottiene calcolando il portiere e i 3 migliori difensori schierati, dividendo il totale per 4.

Come si calcola il modificatore in difesa?

Il modificatore di difesa classico utilizza le seguenti fasce di voto:

dal 6 al 6,49: +1

dal 6,5 al 6,99: +3

dal 7 in poi: +6

Esiste, inoltre, la possibilità di utilizzare un metodo alternativo che aumenta il numero di fasce per rendere il “gioco” del modificatore più interessante:

media del 6: +1

dal 6,01 al 6,25: +2

dal 6,26 al 6,5: +3

dal 6,51 al 6,75: +4

dal 6,76 al 7: +5

dal 7,01 in poi: +6

Che moduli utilizzare se si gioca con il modificatore?

.Ovviamente bisogna scegliere un modulo con almeno 4 difensori schierati. Ciò porterà i fantallenatori a fare valutazioni differenti durante l’asta perché bisognerà ragionare in base al modulo da adottare.

Il 4-4-2 basico, permette di poter puntare su un centrocampo folto lasciando, però, spazio a soli due attaccanti da acquistare ad alto profilo, provando a risparmiare sugli slot mancanti.

Il 4-3-3 è forse quello più utilizzato durante il modificatore difensivo. Adatto per un’asta equilibrata.

Chi, invece, vuole confidare totalmente sull’affidabilità dei propri difensori potrà scegliere moduli a 5, azzardando, magari, l’acquisto di una sola punta di grande valore e risparmiare sugli altri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

