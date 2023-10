“Fai le valigie e vai via”: durante la festa Juve arriva la notizia più brutta | Cessione immediata

Non c’è pace per la Juve. Neanche il tempo di metabolizzare la squalifica di Pogba, ed ecco all’orizzonte un’altra cessione immediata.

Max Allegri pensava di averle viste tutte l’anno scorso, con le dimissioni di tutto il Consiglio di Amministrazione della Juve, la penalizzazione prima data, poi tolta, poi ridata anche se in maniera più soft, con annesso secondo patteggiamento (sia con FIGC sia con UEFA) e conseguente esclusione dalla Coppe europee.

Illuso Max Allegri. Subito un caso, quello che si avvia alla conclusione peraltro, di Paul Pogba, positivo dopo la prima giornata di campionato (da capire se testosterone o Dhea, anche se la sostanza non cambia.

C’è poco da decidere sul centrocampista francese, alla Juve non resta che farsi due conti e decidere se rescindere il contratto sin sa subito, oppure aspettare giugno. Ma, stringi-stringi, cambia poco: Pogba non lo rivedremo mai più con la maglia bianconera.

Aspettando i tempi tecnici per la squalifica di Paul Pogba, arriva un fulmine a ciel sereno in piena sosta per le nazionali, impegnate sia nelle qualificazioni ad Euro 2024 sia in quelle mondiali. Un altro caso con presunta autodenuncia che per molti non è stata una sorpresa, per altri sì.

Fagioli ludopatico: rischia una pesante squalifica

Nicolò Fagioli, proprio uno dei talentini bianconeri in rampa di lancio, ha reso pubblica la sua malattia da gioco, autodenunciandosi dopo le indagini scattate dalla Procura di Torino e, di conseguenza, dalla FIGC, causa per scommesse su piattaforme illegali, secondo quanto verificato dagli inquirenti che hanno incrociato gli accessi del suo e di numerosi altri profili.

Nicolò Fagioli “si è autodenunciato” alla giustizia sportiva ed è “sereno”: così i suoi legali, Luca Ferrari e Armando Simbari, in una dichiarazione all’ANSA: “È massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato“. Sì, però, rischia una pesante sanzione: dal minimo dell’inibizione a una squalifica di tre o più anni, alla quale aggiungere una multa a partire da 25 mila euro.

Il retroscena di Edgar Davids

La Juventus non ha rilasciato nessuna nota sulla vicenda Fagioli. Chi ha parlato, sempre di Juve ma per altri motivi, è stato l’ex bianconero Edgar Davids, ospite ieri sera della festa Juve, ha lanciato un messaggio chiarissimo alla squadra.

“Non è importante che qualcuno mi piaccia o meno, è importante che tutti capiscano che giocare nella Juve vuol dire vincere e se non sei in grado di farlo devi prendere la valigia”. A chi si riferiva in particolare? Certamente a qualcuno che quelle valigie, poi, le ha fatte davvero. Oppure a uno dei suoi tanti nemici che si è fatto nella Torino bianconera.