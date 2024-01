Facciamo uno scambio? Vi diamo Kean: Giuntoli propone l’affare | Tutti contenti

Kean potrebbe essere il grimaldello per aprire le porte al mercato in entrata della Juventus. Giuntoli e un affare perseguibile.

Conclusi i festeggiamenti per il nuovo anno col sorriso proprio di chi ha rosicchiato due punti alla capolista Inter, tornando a -2, la Juventus è tornata in campo per i primi allenamento del 2024: Allegri deve pensare alla sfida con la Salernitana, con il morale anch’essa alto grazie al blitz preziosissimo di Verona.

Kean e Alex Sandro ancora a parte. Un vero peccato non disporre dell’attaccante bianconero, performante e in palla prima dell’infortunio, a differenza dell’esterno brasiliano, peraltro con le valigie pronte e al capolinea della sua (lunga) esperienza in bianconero.

Su Kean, invece, i dubbi rimangono. Max Allegri ci contava prima del suo infortunio, per due ordini di motivi. Il primo è tattico: un centravanti di peso la Juventus ce l’ha, ma Vlahovic non sempre è disponibile e quella forza fisica poi non ce l’ha.

Il secondo è lo stato di forma, al netto dei rispettivi infortuni. In questa stagione il classe 2000 di Vercelli si era mostrato particolarmente in palla, propositivo e decisivo, con grandi margini di miglioramento, soprattutto nel rapporto occasioni create-gol realizzati.

Il futuro di Kean: sempre in bilico

Un attaccante forte non solo fisicamente, ma anche rapido e di buona tecnica individuale sono caratteristiche che non passano inosservate, soprattutto perché Kean è un valore aggiunto, sia come centravanti sia come seconda punta. Adattabile perfino come attaccante esterno.

Appena tornerà abile e arruolabile, si presume tra un paio di settimane, quando dovrebbe essersi messo alle spalle l’infortunio alla tibia che lo tormenta da fine settembre, da Juventus-Lecce, Max Allegri non ha intenzione di lasciarlo andar via tanto facilmente. Al massimo potrebbe essere inserito in un maxi scambio.

Calciomercato do ut des

Di recente Giuntoli è stato (più volte) a Londra, in primis per toccare con mano l’interesse di alcuni club inglesi per Illing Junior, uno dei possibili partenti in questo mercato di gennaio appena iniziato. Ma anche per altri interessi.

A Londra si è parlato con l’Arsenal di un possibile scambio che vedrebbe Moises Kean tornare in Premier League un campionato che conosce per l’esperienza fatta con l’Everton intramezzata da quella in Francia con il Paris Saint Germain.

Ecco chi vuole Giuntoli

Sempre a caccia di giovani talenti, Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto all’Arsenal info su Charlie Michael Patino, talentuoso centrocampista classe 2000, un giocatore molto tecnico, abile nell’impostazione del gioco e nella fase difensiva, per le sue caratteristiche è stato paragonato a Frenkie de Jong e Jack Wilshere.

La conferma che si tratta di un giocatore interessante, attualmente in prestito allo Swansea ma di proprietà dei Gunners, è che su Patino ci sono anche Inter e Milan. Ora anche la Juve, che potrebbe usare la mossa Kean per sbaragliare la concorrenza.