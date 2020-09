F1, è ufficiale: Domenicali nuovo CEO di Liberty Media

Ci è appena giunta l’ufficialità della notizia: Chase Carey sarà sostituito da Stefano Domenicali nella direzione di Liberty Media. In realtà la notizia era nell’aria da qualche giorno però finalmente ora abbiamo la certezza di vedere un italiano a capo della Formula 1. Ascoltiamo le dichiarazioni dei protagonisti.

Stefano Domenicali è il nuovo CEO di Libery Media. Fonte: Pinterest

Liberty Media guidata da Domenicali: dichiarazioni

Stefano Domenicali può prendersi una bella rivincita dopo essere stato allontanato dalla Ferrari nei panni di capro espiatorio.L’italiano, infatti, è sttao scelto come nuovo CEO di Liberty Media al posto di Chase Carey. L’irlandese, tuttavia, non lascerà completamente l’organizzazione, in quanto gli è stato chiesto di restare nel ruolo di Presidente non esecutivo dell’azienda.

“E’ stato un onore per me dirigere la Formula 1, uno sport veramente globale, la cui storia va avanti da settant’anni – afferma Carey – Non posso che essere fiero del fatto che il team non solo ha retto nel corso di un 2020 davvero durissimo, ma è tornato con più determinazione e impegno nei campi della sostenibilità, dell’inclusione e della diverità. Sono fiducioso che quello che abbiamo costruito è un forte fondamento affinchè il business cresca e duri nel tempo. Che avventura che è stata, mi è piaciuto moltissimo lavorare insieme ai team, alla FIA, tutti i nostri partner. Non vedo l’ora di rimanere coinvolto e sostenere Stefano mentre prende il comando”.

Passiamo ora all’Italiano. Ecco le parole con cui Domenicali accompagna l’annuncio della sua nuova carica a capo di Liberty Media:

Sono entusiasta di entrare a far parte dell’organizzazione della Formula 1, lo sport che è sempre stato parte integrante della mia vita – dichiara Stefano Domenicali, parlando anche della sua esperienza lavorativa passata – Sono rimasto connesso allo sport con la Commissione FIA delle monoposto e non vedo l’ora di interagire con team, promotori, sponsoors e tutti i parter della Formula 1 che vogliono far progredire l’azienda. Gli scorsi sei anni passati a dirigere la Lamborghini mi hanno fornito esperienza e prospettiva ampia che porterò in Formula 1.”

