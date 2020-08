F1, ufficiale: Bahrein 2 sarà sulla pista esterna di Sakhir

Quest’anno il Bahrein ospiterà lungo il suo tracciato di Sakhir ben due gare di Formula 1. Infatti, fra le ultime quattro gare c’è un doppio appuntamento proprio lì. Non c’è tuttavia,il rischio di monotonia poichè la FIA ha ordito un piano intelligente.

Fonte: F1.com

Bahrein sfoggia la doppia pista di Sakhir

Il 2020 si apre alla sperimentazione. Come quella dell’Italia, la quale cambia pista e città ad ogni gara di Formula 1, quasi fosse un’edizione di un campionato mondiale di calcio. Per quanto riguarda il Gran Premio di Sakhir, la Formula 1 offrirà uno spettacolo che sarà emozionante in entrambe le occasioni. Il primo Gran Premio drà infatti quello storico di Monza, poi Mugello e per finire Imola. Il Gran Premio del Bahrein, invece, ospiterà entrambe le gare nel circuito del Sakhir. Non c’è tuttavia, il pericolo di annoiarsi. Infatti, la FIA ha pensato bene di organizzare una novità per la seconda edizione del Gran Premio. Bahrein 2 sarà corso lungo la pista esterna di Sakhir. Ci aspetta una gara nuova, inedita, e speriamo elettrizzante, con i piloti e meccanici che dovranno imparare a conoscere un altro percorso.

Non basta la pista “nuova”, chiamiamola così, ma anche un periodo totalmente diverso. La Formula 1,infatti, dovrà fare i conti con una data ben precedente (o successiva, dipende dal punto di vista) dell’anno. Il Sakhir infatti sarà visitato agli albori dell’inverno. Sarà più caldo o più freddo rispetto al solito periodo?

I tecnici dovranno fare in modo di studiare bene delle monoposto che possano rendere al massimo in un clima nuovo, con due mescole diverse (è previsto dai regolamenti di questa stagione) ed in due piste diverse, anche se con le stesse caratteristiche. Sembra impossibile, ma speriamo che questo possa movimentare un po’ le gare, anche se a quel punto il team pentastellato potrebbe avere già intascato il titolo Costruttori numero 7.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS