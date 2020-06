F1, Smedley avverte Sainz: “In Ferrari serve la pelle dura”

La F1 non è ancora iniziata questo 2020 ma già la mente di tutti corre avanti di un anno, al 2021, quando la Ferrari avrà con sè Carlos Sainz e quella di Smedley non fa eccezione.

L’ingegnere, infatti, durante la sua carriera lavorativa a Maranello ha maturato un suo punto di vista sulla scuderia del Cavallino Rampante e soprattutto sul tipo di pilota che può far bene in Ferrari. Una buona occasione per il britannico originario di Middlesborough per dispensare consigli al nuovo pilota della Rossa.

La Ferrari di ieri e di domani. Fonte: F1.com

Smedley: “In Ferrari devi avere la pelle dura”

L’ingegnere meccanico ha posto il focus sull’importanza che ha la Ferrari in Formula 1 . Questo però, non solo negli ultimi anni ma anche e soprattutto negli anni passati. L’inglese ha sottolineato, infatti, che la Ferrari non è solamente una squadra ma si tratta di qualcosa di intenso, bruciante e potenzialmente corroborante.

Quando ti unisci alla Ferrari non stai semplicemente entrando a far parte dei un normale team di Formula 1- avverte Smedley – ma entri a far parte di un’istituzione nazionale. Quando Rob Smedley è stato interrogato al riguardo della sua esperienza in Ferrari e che consiglio potrebbe dare ad un neo-assunto come Sainz, queste sono le state le sue parole:

“Fatti crescere una pelle dura- una pelle davvero molto dura . Ne avrai bisogno.”

“Ci sono delle cose della Ferrari che sono semplicemente meravigliose ma ce ne sono altre che sono altrettanto terrificanti. Alla Ferrari non esiste un secondo migliore. Il secondo è mai abbastanza bravo. I fans ed i media ti si incollano addosso e senti la pressione crescere. é una pressione che non se ne va mai, non ti abbandona più perchè questo è quello che fanno. La Ferrari è un’istituzione, una religione.”

Diciamo che queste parole non sono esattamente incoraggianti ma ammettiamolo, sono anche veritiere.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS