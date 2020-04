F1, Norris: “Ci manca correre su una vettura veloce”

A Lando Norris manca correre veloce sulla sua McLaren. Il giovane pilota inglese infatti ha o dichiarato che questo stop forzato dalla pandemia del Coronavirus sta diventando troppo lungo. La decisione purtroppo non è da addebitare alla F1 o a Liberty Media. Uno stop è l’unica soluzione per proteggere tutti. Ma quanto proseguirà? E quanto resiteranno i piloti?

Lando Norris ha bisogno di una vettura veloce

“é una pausa lunga, davvero lunga. Più lunga della pausa invernale e noi non possiamo guidare niente di niente. é un problema perchè non possiamo neanche guidare una Formula 1 o una Formula 3. Siamo immobili, chiusi in casa senza la possibilità di guidare niente che sia veloce”. Il pilota della McLaren riassume così gli imprevisti che un pilota di Formula 1 sta affrontando durante il lockdown. Il britannico appare preoccupato per l’impatto che una sosta così prolungata e così totale avrà su di loro.

“Pensiamo a quando la stagione 2020 inizierà. Dovremo affrontare un calendario dal format compatto. Mi aspetto due gare nello stesso week-end, per intenderci– ha spiegato Norris – e noi siamo completamente fuori allenamento. Non abbiamo mezzi per allenarci nel frattempo, la palestra non basta. Ricordo che le macchine di quest’anno sono davvero esigenti dal punto di vista fisico”.

Safety first

Nonostante tutto, però, il giovane afferma che la soluzione adottata dagli organizzatori è l’unica maniera per proteggere tutti.

“Gli appassionati non vedono l’ora che si ricominci- dice Norris- e sicuramente anche noi piloti. Tuttavia non stiamo fermi per pigrizia ma perchè c’è un’emergenza sanitaria. Non dipende da noi ma dai dati che ci permettano di riprendere in sicurezza. Se affrettiamo le cose, l’impatto sul nostro sport potrebbe essere davvero grave.”

L’attesa è innegabilmente lunga per tutti ed il pilota ha evidenziato due facce della stessa medaglia. Da una parte c’è il danno nello stare immobili, dall’altra invece l’importanza della sicurezza.

