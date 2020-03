F1, annunciate le mescole scelte per il GP del Bahrain

I team di F1 hanno annunciato le mescole delle gomme che hanno scelto per il Gran Premio del Bahrain del 2020. Nonostante l’allarme del Coronavirus sia in aumento, lo stato Mediorientale ha scelto di mantenere intatta la gara ma applicando alcune misure di sicurezza. Stiamo parlando di un Gran Premio davvero inusuale, a porte chiuse.

I piloti hanno ufficializzato la scelta delle mescole per l’appuntamento a Sakhir. La Mercedes infatti sembra aver scelto di dare a Bottas una mescola Hard (C2) in più ed una medium in meno rispetto ad Hamilton. Anche la Ferrari ha scelto una startegia simile per i suoi piloti ma nel caso di Leclerc e Vettel i set di Hard a disposizione sono 3 per il monegasco e 2 per il tedesco.

Fra i team protagonisti del resto della classifica, invece, regna la scelta delle Soft: sia McLaren che Renault, infatti, hanno a disposizione ben 8 set di Red Soft C4 e si differenziano nelle Medium e nelle Hard, solo un set di dure infatti è previsto per Carlos Sainz.

Ad uscire dal coro sono solo Alpha Tauri e Racing Point che hanno selezionato 7 set di Hard e poi ci sono 4 set di Medium per tutti i piloti tranne Gasly, che avrà un set di Hard extra, per un totale di tre contro i due degli altri.

Uno schema con le singole mescole scelte per ciascun pilota

Hamilton 1 White Hard C2, 5 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Bottas 2 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Leclerc 3 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 6 Red Soft C4;

Vettel 2 White Hard C2, 5 Yellow Medium C3, 6 Red Soft C4;

Verstappen 3 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 6 Red Soft C4;

Albon 2 White Hard C2, 5 Yellow Medium C3, 6 Red Soft C4;

Sainz 1 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Norris 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Ricciardo 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Ocon 1 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Gasly 3 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Kvyat 2 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Perez 2 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Stroll 2 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 7 Red Soft C4;

Raikkonen 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Giovinazzi 1 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Magnussen 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Grosjean 1 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Russell 1 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4;

Latifi 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4.

